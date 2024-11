Palmeiras toma susto, mas vence o Cruzeiro nos pênaltis e vai à semi da Copa do Brasil sub-20

A Copa do Brasil sub-20 conheceu seu último semifinalista nesta quinta-feira. No jogo de volta das quartas de final, o Palmeiras levou um susto ao perder por 2 a 0 no tempo normal, mas depois venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 4 a 2, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte (MG). A equipe palestrina, assim, garantiu vaga na semifinal da competição.

O Verdão havia vencido o jogo de ida, em São Paulo, por 2 a 0. Já nesta quinta-feira, foi o Cruzeiro quem saiu vitorioso pelo mesmo placar nos 90 minutos e deixou tudo igual no placar agregado, levando a decisão para os pênaltis graças a gols de Tevis e Gui Meira. No entanto, nas penalidades máximas, o goleiro Kauan Elias brilhou e o Alviverde levou a melhor.

Agora, o Palmeiras terá pela frente o Ceará, que passou pelo Macapá-AP com um placar agregado de 5 a 1. As datas, horários e locais ainda serão definidos posteriormente pela CBF. Os Crias da Academia vão em busca do tricampeonato da competição, sendo que já ergueram o troféu em 2019 e 2022.

O jogo

O Palmeiras ficou próximo de abrir o placar logo aos quatro minutos de jogo. Em falta cobrada para dentro da área, a defesa do Cruzeiro cortou duas vezes. Arthur ficou com a sobra e finalizou de primeira, rasteiro, mas o goleiro Otávio fez grande defesa e evitou o gol alviverde. Com 16 minutos, Gilberto arriscou o chute de fora da área e viu a bola passar rente à trave, assustando o goleiro cruzeirense.

No entanto, mesmo após as tentativas do Palmeiras, quem abriu o placar foi o Cruzeiro. Tevis recebeu lançamento, partiu em velocidade, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro Deivid. Aos 28 minutos, logo depois do gol, o Cruzeiro quase ampliou a vantagem e deixou tudo igual no agregado. Gui Meira recebeu na esquerda e tocou de calcanhar para Josepher. Dentro da área, o jogador finalizou, mas o goleiro Deivid fez a defesa.

E já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. Em novo contra-ataque, Gui Meira recebeu dentro da área. O jovem cortou o zagueiro Benedetti e bateu no canto esquerdo, rasteiro, sem chances para o goleiro Deivid: 2 a 0.

O Palmeiras voltou um pouco melhor para o segundo tempo e começou a pressionar pelo gol, mas sem levar muito perigo direto. O Cruzeiro, por outro lado, seguiu assustando o Alviverde em contra-ataques.

Aos 20 minutos, o Verdão teve sua melhor chegada no segundo tempo e quase diminuiu a vantagem cruzeirense. Após bola alçada para dentro da área, Allan subiu sozinho de cabeça, mas Otávio fez grande defesa e mandou para escanteio. O Cruzeiro teve Henrique Silva expulso e o Alviverde ainda tentou uma pressão final, porém sem sucesso. Assim, a decisão foi para os pênaltis.

Para a decisão, o Palmeiras fez uma mudança de goleiros: trocou Deivid por Kauan Lima. As duas equipes começaram convertendo suas respectivas cobranças. A troca do Verdão, na sequência, se mostrou certeira, pois Kauan Lima defendeu a batida de Dorival. Depois, Ítalo Isaac perdeu o pênalti para o Cruzeiro, chutando no travessão, e a equipe palestrina se classificou para a semifinal.