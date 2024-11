Não foi só vitória no dérbi: Corinthians tem rodada perfeita no Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

A 32ª rodada do Brasileirão terminou com o melhor cenário possível para o Corinthians. A equipe paulista passou a ver o Z4 mais longe e, de quebra, se aproximou da parte de cima da tabela.

Mais longe do Z4

A vitória sobre o Palmeiras fez o Corinthians abrir quatro pontos para o Z4 — a diferença era de apenas um no começo da rodada. A equipe chegou aos 38 e viu os adversários diretos na luta contra o rebaixamento tropeçarem.

Empates em confrontos diretos ajudaram. Fluminense e Grêmio ficaram no 2 a 2 no Maracanã, e o Timão conseguiu passar os cariocas e ficar a apenas um ponto dos gaúchos. O 0 a 0 entre Bragantino e Cuiabá ajudou os comandados de Ramón Díaz a abrirem mais vantagem.

Até mesmo o triunfo do Vitória sobre o Athletico por 2 a 1 colaborou. Os baianos se mantiveram à frente do Corinthians, mas o resultado fez com que o Timão conseguisse abrir quatro pontos para os paranaenses, que ainda têm um jogo a menos.

Fortaleza e Inter também ajudaram. As equipes venceram Juventude e Criciúma, respectivamente. Com os resultados, o Corinthians abriu vantagem sobre os gaúchos e ultrapassou os catarinenses na tabela.

Mais perto da parte de cima

Mais longe do rebaixamento, o Corinthians pode até dar aquela olhada para cima. Muito disso também porque os resultados da rodada, novamente, ajudaram.

A maioria dos times na briga pelo G6, que pode virar G8 ou G9 dependendo das competições continentais, perdeu — exceto o Vitória. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético-MG foram derrotados por São Paulo, Flamengo, Botafogo e Atlético-GO, respectivamente. O Grêmio empatou com o Fluminense.

A distância para o Bahia, atual 7° colocado, caiu de 11 pontos para oito. Ainda restam seis rodadas para o fim do Brasileirão, ou seja, 18 pontos estão em disputa.

Títulos de Flamengo e Botafogo podem ajudar. Se os cariocas vencerem a Copa do Brasil e a Libertadores, respectivamente, e se mantiverem dentro do G6, duas novas vagas para a Libertadores serão abertas e o sonho corintiano pode ficar ainda mais real depois de uma temporada complicada.

Confrontos diretos nas duas frentes

Os seis jogos finais do Corinthians no Brasileirão terão peso grande. Todos eles serão contra equipes que brigam contra o Z4 ou pelo G6, G7 ou G8 do Brasileirão.

33ª rodada - Vitória x Corinthians - 9/11

34ª rodada - Corinthians x Cruzeiro - 20/11

35ª rodada - Corinthians x Vasco - 24/11

36ª rodada - Criciúma x Corinthians - 30/11

37ª rodada - Corinthians x Bahia - sem data definida

38ª rodada - Grêmio x Corinthians - sem data definida

Compare os cenários

Antes da 32ª rodada

7° - Bahia - 46 pontos

8° - Cruzeiro - 44 pontos

9° - Vasco - 43 pontos

10° - Atlético-MG - 41 pontos

11° - Grêmio - 38 pontos

12° - Criciúma - 37 pontos

13° - Fluminense - 36 pontos

14° - Vitória - 35 pontos

15° - Corinthians - 35 pontos

16° - Athletico - 34 pontos

17° - Bragantino - 34 pontos

18° - Juventude - 34 pontos

19° - Cuiabá - 27 pontos

20° - Atlético-GO - 22 pontos

Após a 32ª rodada