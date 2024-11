Com Richard Ríos, técnico da Colômbia anuncia convocação para Eliminatórias

Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, convocou os jogadores que disputarão as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas neste mês. Volante do Palmeiras, Richard Ríos está na lista. Outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro também se juntarão ao grupo.

São eles o lateral Santiago Arias, do Bahia, o meia Jhon Arias, do Fluminense, Borré, atacante do Internacional, e Sebastian Gómez, atacante do Coritiba. O meia ex-São Paulo, James Rodríguez, atualmente no Rayo Vallecano, da Espanha, também foi convocado.

A Colômbia irá disputar dois jogos das Eliminatórias nesta data Fifa, sendo o primeiro no dia 15 de novembro, quando enfrenta o Uruguai, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevideu. Depois, enfrenta o Equador, no dia 19, às 20h, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.

📝 ¡𝙐𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙇𝘼 𝘽𝙐𝙀𝙉𝘼 𝙑𝙄𝘽𝙍𝘼! 🫶



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para disputar las fechas 11 y 12 de las 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲 💛💛💙❤️



🔗 https://t.co/MEVk1QmFi4… pic.twitter.com/ALWTv1VMKL -- Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2024

Richard Ríos pode vir a ser desfalque do Palmeiras já que o Verdão entra em campo no dia 20, um dia depois do compromisso com a seleção colombiana. O Alviverde enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, às 20 horas, pela 34ª rodada da competição.

No comunicado divulgado pela Federação Colombiana de Futebol, a delegação irá iniciar a concentração em Buenos Aires, na Argentina, a partir do dia 8 de novembro e seguirá lá até o dia 14. Depois do primeiro jogo, vai a Barranquilla para iniciar a preparação para o próximo compromisso.

A seleção colombiana está na segunda posição da tabela das Eliminatórias, com 19 pontos.

Confira a lista completa:

Álvaro Montero - Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas - Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta - KRC Genk (BEL)

Carlos Gómez - Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja - América MX (MEX)

Dávinson Sánchez - Galatasaray SK (TUR)

Daniel Muñoz - Crystal Palace (ING)

David Ospina - Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta - Hull City (ING)

James Rodríguez - Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias - Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba - FC Krasnodar (RUS)

Jhon Durán - Aston Villa FC (ING)

Jhon Lucumí - Bologna FC (ITA)

Johan Mojica - RCD Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal - FC Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla - CA Talleres (ARG)

Juan David Cabal - Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero - Racing Club (ARG)

Kevin Castaño - FC Krasnodar (RUS)

Luis Diaz - Liverpool (ING)

Matheus Uribe - Al-Sadd SC (QAT)

Rafael Santos Borré - Internacional (BRA)

Richard Ríos - Palmeiras (BRA)

Santiago Arias - EC Bahia (BRA)

Sebastian Gómez - Coritiba FC (BRA)

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)