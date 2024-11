Arnaldo: Desejo por grife pode fazer Palmeiras repetir seca do São Paulo

O Palmeiras está diante de um dilema decisivo para o sucesso do time nos próximos anos, afirmou Arnaldo Ribeiro no Fim de Papo, nesta quinta (7).

O comentarista apontou semelhanças entre o momento atual da equipe alviverde e o do São Paulo após o tricampeonato brasileiro, entre 2006 e 2008.

Eu vi algo semelhante acontecer no São Paulo tricampeão brasileiro - sem grife. A estrutura bastava. É o que o Palmeiras viveu nesses [anos]. Centro de treinamento, técnico contínuo, era igual, não tinha um craque no time.

Chegou uma hora que o São Paulo se perdeu. E foi contratar grife: Adriano, Luís Fabiano. [...] O São Paulo não ganhou nada, mesmo mudando a política. Começou a mandar técnico embora. O São Paulo se perdeu. Tem um dilema no Palmeiras. Há a impressão de que chegou o teto.

Arnaldo Ribeiro

