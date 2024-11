Veja parcial de ingressos vendidos para jogo entre Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores do time alviverde, entretanto, não parecem muito animados com a partida.

Até o momento, segundo consta no site oficial do clube, apenas 15.900 ingressos foram vendidos para o confronto no Allianz Parque.

A venda para o público geral foi aberta nesta quarta-feira, a dois dias do jogo. Os preços das entradas giram em torno de R$ 130 e R$ 250 (veja no fim da matéria).

O Palmeiras vem de uma dura derrota no clássico contra o Corinthians. A equipe de Abel Ferreira perdeu o Derby, na Neo Química Arena, por 2 a 0, na última segunda-feira.

O resultado adverso, somado à vitória do Botafogo contra o Vasco, nesta terça, no Nilton Santos, deixou o Verdão um pouco mais distante do título brasileiro.

O Alviverde é o segundo colocado da tabela de classificação, com 61 pontos, seis a menos que os cariocas. Segundo as contas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances do Verdão erguer a taça são de apenas 10,6%.

Veja abaixo os valores do ingressos para Palmeiras x Grêmio, por setor:

Gol Norte - R$ 130



Superior Norte - R$ 140



Superior Sul - R$ 140



Superior Leste - R$ 150



Superior Oeste - R$ 150



Gol Sul - R$ 160



Central Leste - R$ 220



Central Oeste - R$ 250