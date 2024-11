Raphinha chega à artilharia da Liga dos Campeões em melhor fase da carreira

O atacante Raphinha vive a melhor fase de sua carreira no futebol. Isso reflete no duelo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões, no qual o Barcelona venceu o Estrela Vermelha por 5 a 2. Além da assistência na partida, o gol marcado pelo brasileiro faz com que ele assuma a liderança da artilharia do torneio.

Raphinha chegou aos cinco gols na Champions League e se igualou a Harry Kane, Robert Lewandowski e Viktor Gyökeres, do Sporting, como jogador com mais bolas na rede até aqui na competição. O principal motivo para o camisa 11 do Barcelona aparecer entre os líderes é o hat-trick que marcou contra o Bayern de Munique na última rodada, somado ao gol que fez contra o Young Boys.

Raphinha na Champions League 24/25: 1º em Nota Sofascore (8.48)

1º em gols (5)

1º em participações em gols (7)

1º em menos mins p/ participar de gol (45?)

2º em passes decisivos (12) Jogando demais! ??? pic.twitter.com/kmt7WTEK44 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 6, 2024

Além da artilharia, Raphinha já deu duas assistências na Liga dos Campeões, sendo o jogador com mais participações em gol no torneio e o atleta que precisa de menos minutos para marcar (45). Os números são do Sofascore.

Na temporada, o brasileiro acumula 12 gols e 10 assistências em 16 partidas pelo clube catalão. O desempenho de Raphinha e do Barça melhorou consideravelmente desde a chegada de Hansi Flick ao comando da equipe. No Campeonato Espanhol, os Culés lideram, com 11 vitórias e apenas uma derrota em 12 jogos e nove pontos de vantagem para o vice-líder Real Madrid.

Com a vitória desta quarta-feira, o Barcelona assumiu a sexta colocação da tabela geral da Liga dos Campeões, com nove tentos, e está na zona de classificação para as oitavas de final. Na próxima rodada do torneio, os espanhóis recebem o Brest, no dia 26 de novembro, às 17h (de Brasília).

Já pelo Campeonato Espanhol, o Barça volta a campo no domingo, às 17h, contra a Real Sociedad, fora de casa.