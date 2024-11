Otero celebra participação em gols do Santos e exalta vitória contra o Vila Nova

Rómulo Otero teve papel fundamental na vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Vila Nova, no último sábado, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Entrando no segundo tempo, o meia-atacante participou diretamente dos três gols.

O venezuelano deu uma assistência, sofreu um pênalti e fechou a conta na Vila Viva Sorte com um gol de falta.

"Muito feliz por participar dos gols, porém, mais feliz ainda pela vitória, principalmente pela forma que foi. Pela alegria do time, da nossa torcida. Nós estávamos precisando de uma vitória dessa forma. E a participação nos gols é consequência do trabalho. Fui feliz e tive uma noite maravilhosa, abençoada", afirmou.

Contratado no começo do ano, Otero soma 48 jogos, sendo 33 como titular, com sete gols e cinco assistências. Ele é o terceiro atleta do Peixe com mais gols na temporada, ficando apenas atrás de Guilherme (13) e Giuliano (12).

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.