Diretor executivo do Internacional fala sobre futuro de Bernabei e Vitão

Destaque do Internacional no Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Alexandro Bernabei ainda tem sua situação incerta para 2025. André Mazzuco, diretor-executivo do Colorado, garante que o clube fará todo o possível para manter o jogador na próxima temporada.

"É um dos principais atletas da equipe. Já é sabido que é uma negociação difícil, por questões contratuais. Vamos fazer todos os esforços possíveis para garantir a permanência. Dois membros da direção não estão mais no Brasil pensando em 2025, não somente pelo Bernabei. O controle é do Celtic, mas não mediremos esforços. É um objetivo nosso mantê-lo para 2025", disse André Mazzuco.

Bernabei foi contratado pelo Internacional no último mês de março, vindo por empréstimo até o final de 2024, junto ao Celtic, da Escócia. Após um começo apagado no clube, o lateral argentino se tornou um dos melhores jogadores da equipe sob o comando do técnico Roger Machado.

Ao todo, disputou 20 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

"A gente tem confiança de que o atleta está feliz aqui e que a gente está feliz com ele. Mas a gente depende de um terceiro clube. Mais uma vez, a gente tomará todas as providências cabíveis ao Inter, dentro da nossa capacidade, de mantê-lo. Isso eu garanto. Nossa vantagem é o contexto. A gente tem contato com o Celtic, é um clube parceiro", concluiu.

Mazzuco ainda falou sobre o zagueiro Vitão, titular absoluto do Internacional. Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o jogador de 24 anos está no Colorado desde 2022 e vem chamando a atenção de clubes fora do Brasil.

"Se você me perguntar, a gente quer vender o Vitão? Não. O Vitão é um dos principais jogadores da nossa equipe. Um menino que tem um potencial enorme e um perfil para venda muito interessante. Mas claro, se pintar algo substancial, que atenda às exigências, precisamos cuidar da saúde financeira do clube, mas também buscar uma reposição e fazer a roda girar", avaliou.