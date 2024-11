Botafogo fez tudo que o Palmeiras não fez contra o Corinthians, diz Lavieri

O Botafogo fez na vitória contra o Vasco o que o Palmeiras não conseguiu na derrota para o Corinthians: ser eficiente. A avaliação é do colunista Danilo Lavieri, no UOL News Esporte desta quarta-feira (6).

O Botafogo se impôs forte no começo do jogo e fez tudo o que o Palmeiras não fez contra o Corinthians. Para comparar os dois da raia de cima, foi eficiente.

Criou duas chances e fez dois gols. Na terceira chance, o Léo Jardim pegou uma bola. Três chances, eram dois já. Daí para frente o Botafogo continuou administrando a partida.

Foi um jogo em que o Botafogo mostrou por 20 minutos como é superior ao Vasco, controlou e foi totalmente eficiente. Danilo Lavieri

Com a vitória no clássico, o Fogão abriu seis pontos de vantagem sobre o Verdão na briga pelo título brasileiro. Confira a classificação.

Arnaldo Ribeiro: Textor vai manter um super Botafogo em 2025

O dono do Botafogo, John Textor, vai construir um "super Botafogo" para 2025 se conseguir uma vaga no Mundial de Clubes, afirmou o comentarista Arnaldo Ribeiro.

Vencendo a Libertadores e se classificando ao super Mundial de clubes, ele vai com o pé embaixo até pelo menos o Mundial.

O Botafogo, sobretudo se ganhar a Libertadores, pelo menos até o ano que vem a gente vai ter um super Botafogo. Isso é um problemão para os demais times brasileiros.

Textor não vai abrir mão do Igor Jesus ou do Luiz Henrique porque ele tem muito a ganhar com a participação do Botafogo no Mundial contra os principais times do mundo no ano que vem. Arnaldo Ribeiro

