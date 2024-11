São Paulo vence confronto direto com o Bahia e abre boa vantagem no G6 do Brasileirão

O São Paulo venceu o confronto direto com o Bahia por uma vaga na Libertadores, nesta terça-feira, por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura.

Com o resultado, o São Paulo, sexto colocado, abriu oito pontos de vantagem para o Bahia, um de seus concorrentes por uma vaga no G6 do Brasileirão, ficando em uma situação mais confortável na tabela em busca da classificação para a Libertadores, o único objetivo que restou neste fim de temporada.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do time ao seu estádio após 45 dias. O Bahia, por sua vez, terá pela frente o Juventude, em Caxias do Sul, no mesmo dia, às 19h.

Bahia pressiona

O Bahia começou o jogo mais ligado e logo nos primeiros minutos criou duas boas chances de abrir o placar. Na primeira, Lucho Rodríguez bateu da entrada da área, forçando boa defesa de Rafael. Mais tarde, Sabino errou na saída de bola, e Ademir conseguiu interceptar, invadindo a área e chutando cruzado, tirando tinta da trave.

A pressão do Bahia não cessava. Aos 15 minutos, os donos da casa quase abriram o placar em cobrança de falta de Lucho Rodríguez, que, com um chute venenoso, fez Rafael fazer a defesa em dois tempos, jogando para escanteio.

São Paulo acorda

A primeira finalização do São Paulo aconteceu somente aos 21 minutos. Em contra-ataque, Lucas lançou para Ferreira, que, por sua vez, acionou Luiz Gustavo. O volante recebeu na entrada da área e bateu buscando o canto, mas Marcos Felipe fez a defesa sem grandes problemas. Pouco depois foi a vez de Lucas arrancar do meio-campo e chutar no cantinho, vendo a bola passar rente à trave.

Tricolor vai às redes com falha bisonha do Bahia

Faltando pouco tempo para o intervalo, mais precisamente aos 41 minutos, o São Paulo acabou tendo uma excelente oportunidade de abrir o placar e não desperdiçou. Marcos Felipe errou ao tentar repor a bola, jogando nos pés de Luiz Gustavo, que dominou e bateu rapidamente, aproveitando que o goleiro rival não estava debaixo da trave para estufar as redes.

Rafael evita empate

Já nos acréscimos, aos 48, Everton Ribeiro fez um cruzamento na medida para Luciano Juba cabecear certeiro, exigindo uma excelente defesa de Rafael, que por pouco não sofreu o gol de empate do Bahia antes de o juiz apitar o fim do primeiro tempo.

Bahia volta ligado

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo determinados a buscar o empate e quase conseguiram logo aos dez minutos, quando Gabriel Xavier recebeu cruzamento na medida e subiu mais alto que a defesa são-paulia para cabecear no cantinho, exigindo mais uma ótima intervenção do goleiro Rafael.

São Paulo amplia

Apesar da pressão do Bahia, foi o São Paulo quem acabou indo às redes novamente. Lucas acionou Luciano dentro da área, que dividiu com o zagueiro e viu a bola sobrar limpa para Wellington Rato completar no segundo pau e dobrar a vantagem da equipe na partida.

Já na reta final do jogo o Tricolor paulista ainda teve chance de construir uma vitória elástica, primeiro com Calleri, que acabou sendo desarmado ao armar o chute, e depois com Luciano, batendo da entrada da área após roubada de bola e Wellington Rato, para fora.

Lucas "fecha a conta"

Já nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo liquidou a fatura com Lucas Moura. Em contra-ataque, Wellington Rato recebeu pela direita e ajeitou para o camisa 7 chegar batendo de primeira, da entrada da área, mandando no ângulo, sem chances para Marcos Felipe.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 0 X 3 SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador



Data: 5 de novembro de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Gols: Luiz Gustavo, aos 41 do 1ºT, Wellington Rato, aos 21 do 2ºT, Lucas Moura, aos 46 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Marcos Antônio, Sabino (São Paulo); Jean Lucas, Kanu, Gabriel Xavier (Bahia)

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena), Jean Lucas (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez.



Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Sabino Alan Franco e Jamal Lewis (Arboleda); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Liziero) e Luciano (Nestor); Lucas, Ferreira (Wellington Rato) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.