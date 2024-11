Lavieri: 'Abel demora a perceber problemas que estão na cara'

Abel Ferreira demora a mexer na equipe do Palmeiras quando alguns jogadores caem de rendimento, opinou Danilo Lavieri na Live do clube, nesta terça (5). A equipe perdeu o Dérbi contra o Corinthians por 2x1.

Na opinião do colunista, o desempenho da equipe varia como um efeito colateral da permanência dos titulares e, por vezes, Abel não faz as mudanças necessárias.

O Abel, muitas vezes, demora a perceber como corrigir alguns problemas que estão na cara. [...] O Abel demora a perceber as mudanças que precisa fazer como reflexo de caras que querem sair ou que têm outros objetivos.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.