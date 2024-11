Ídolo do Palmeiras, Marcos critica postura do Verdão em derrota no Derby

Um dos maiores ídolos do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos foi às redes sociais para criticar a postura do Verdão na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

"É brincadeira o que vocês fizeram. Eu não quero cornetar, mas vocês não sabem o que estava valendo. Um time foi para a guerra, dando a vida, e o outro foi para um desfile. Dependendo do resultado desta terça (Botafogo x Vasco), perdemos o campeonato e ainda salvamos o Corinthians (do rebaixamento)", afirmou Marcos em seu perfil oficial no Instagram.

Com a derrota, o Palmeiras estacionou na vice-liderança com 61 pontos em 32 jogos. Caso o Botafogo vença o Vasco nesta terça-feira, abrirá seis pontos de vantagem em relação ao Verdão, faltando apenas seis rodadas para o fim do Brasileirão.

A vitória distanciou o Timão da zona de rebaixamento. Com 38 pontos em 32 partidas, o Corinthians subiu para o 13º lugar, abrindo quatro pontos de vantagem para o Z-4.