Atlético-MG x Botafogo: 2º lote de ingressos da final da Libertadores está disponível

Nesta terça-feira, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) abriu a venda do segundo lote de ingressos para a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Os ingressos para a grande final já estão disponíveis para compra no site oficial de venda https://tickets.conmebol.com/.

? Venda de ingressos para a Final da CONMEBOL #Libertadores: novas entradas disponíveis! ? Mais informações: https://t.co/x0ZPzLdBXo pic.twitter.com/KD6csqy5k4 ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 5, 2024

A partir desta quarta-feira (6) haverá a venda exclusiva de ingressos para os torcedores das duas equipes finalistas, Atlético-MG e Botafogo. A entidade reforça que cada clube irá administrar e definir sua própria política de venda para os setores exclusivos de suas torcidas.

A Conmebol também anunciou as categorias e os preços dos ingressos:

Categoria 1: de R$1.950,00 a R$2230,00 (disponível a partir desta terça-feira).

Categoria 2: R$975,00 (disponível a partir desta terça-feira).

Categoria 3: de R$348,00 a R$975,00 (disponível a partir desta quarta-feira, exclusivamente para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo).

O Atlético-MG eliminou o River Plate na semifinal com uma vitória de 2 a 0 em casa e um empate sem gols na Argentina. A equipe mineira está em busca de seu segundo título na competição. Já o Botafogo deixou para trás o Peñarol, com o placar agregado de 6 a 3. O Glorioso chega à primeira final de Libertadores da história.