Próximo rival do São Paulo, Bahia possui baixo aproveitamento contra equipes paulistas em 2024

Na próxima terça-feira, o São Paulo visita o Bahia em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com foco na partida que pode aproximar o Tricolor Paulista do G4 da competição, confira o retrospecto da equipe baiana contra clubes paulistas em 2024.

Em cinco partidas disputadas, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rogério Ceni saiu perdedor em quatro e venceu apenas uma, o equivalente a um aproveitamento de 20%. A equipe registra apenas dois gols marcados e oito sofridos.

Sábado de ajustes de olho no duelo com o Bahia pelo Brasileirão! #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/AUUuXQb9Hy ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 2, 2024

O próprio São Paulo duelou com o Bahia em apenas uma oportunidade neste ano. Se trata do dia 30 de junho, quando o Tricolor Paulista recebeu o clube baiano no Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão, e venceu por 3 a 1 com gols de Calleri, Ferreirinha e Luciano.

Diante do Palmeiras, o Bahia também só atuou por uma vez na atual temporada. Na ocasião, o Tricolor de Aço visitou o Alviverde no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também foi superado, desta vez por 2 a 0.

Contra o Corinthians, o resultado final foi o mesmo. Após receber o Timão na única partida entre as equipes em 2024, o clube baiano foi superado por 1 a 0, pela 18ª rodada.

Já contra o Red Bull Bragantino, foram dois embates e o time treinado por Ceni conquistou sua única vitória no recorte. Pela sexta rodada do Brasileiro, as equipes se enfrentaram em Salvador e o Bahia venceu por 1 a 0. Quatro meses depois, visitou o Bragantino no Nabi Abi-Chedid na 25ª rodada e perdeu por 2 a 1.

Atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, posição que garante vaga na Libertadores da próxima temporada, o São Paulo se encontra com 51 pontos, mas busca se aproximar do G4 e, consequentemente, manter este baixo aproveitamento da equipe adversária. O jogo acontecerá a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.