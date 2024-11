Operário-PR x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta segunda-feira, o Operário-PR recebe o Sport, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Germano Kruger.

Onde assistir

A partida será transmitida no SporTV e no Premiere.

Mais um treino finalizado para o Leão. O dia do jogo vai se aproximando! ?? pic.twitter.com/7BLoWxNznH ? Sport Club do Recife (@sportrecife) November 2, 2024

Pontuação

Operário-PR: 50 pontos em 34 jogos, começou a rodada na 10ª posição.

Sport: 59 pontos em 34 jogos, começou a rodada na 3ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Operário-PR: duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Sport: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Savio, Joseph, William Machado e Gabriel Feliciano; Jacy Maranhão e Vinícius Diniz; Ronald, Boschilia e Maxwell; Daniel Alves



Técnico: Rafael Guanaes

Sport: Caique França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Felipe e Lucas Lima; Barletta, Christian Ortiz e Gustavo Coutinho



Técnico: Pepa

Arbitragem

Emerson Ricardo de Almeida Andrade será o árbitro da partida, com Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto como assistentes. Daniel Nobre Bins fica no comando do VAR.