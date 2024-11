Mudança de horário impede Santos de levar jogo contra o CRB para o Allianz Parque

O Santos não levará o jogo contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para o Allianz Parque. A diretoria alvinegra até entrou em acordo com Palmeiras, WTorre e Federação Paulista de Futebol, mas dois fatores dificultaram a mudança.

A casa do Verdão receberá shows do Linkin Park nos dias 15 (sexta) e 16 (sábado) de novembro e a TV Globo pediu para a CBF antecipar a partida do Peixe para às 16 horas (de Brasília) do dia 17 (domingo). Ou seja, não teria tempo hábil para deixar o estádio pronto.

"Para viabilizar a transmissão pela Rede Globo de Televisão, em comunicado oficial divulgado no final da tarde de hoje (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou para as 16 horas do dia 17 a partida entre Santos e CRB, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B", escreveu o Santos em nota.

"Conforme entendimentos realizados pela diretoria do Santos durante o dia de hoje (4) com a Federação Paulista de Futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras e a WTorre, o jogo contra o CRB seria disputado no Allianz Parque, apesar da capacidade limitada a 30 mil lugares, em razão de um grande evento musical", ampliou.

Assim, o duelo será na Vila Viva Sorte. O jogo estava inicialmente marcado para às 18h15, porém foi antecipado para às 16 horas.

"O Santos agradece a receptividade da FPF, do Palmeiras e da WTorre e espera realizar em breve realizar um jogo no Allianz Parque como mandante", comunicou o Alvinegro Praiano.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, chegou a abrir uma enquete no Instagram para a torcida decidir entre Allianz ou Vila. A casa do Palmeiras até ganhou, porém o plano não foi para frente.

O Peixe chegou a mandar dois jogos na capital paulista ao longo deste ano. O time recebeu o São Bernardo no estádio do Morumbis, além de enfrentar o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.

Ambas as partidas levaram inúmeros torcedores aos estádios e encheram os cofres do Santos. O clube tentou mandar outras partidas para São Paulo, mas, por falta de acordo com os times da capital, não teve sucesso.

O duelo com o CRB será o último do Santos como mandante na Série B. Antes disso, a equipe medirá forças com o Coritiba, no Couto Pereira, na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A última partida será diante do Sport, na Ilha do Retiro.

O Peixe precisa apenas de uma vitória sobre o Coritiba para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.

