Atlético-MG se reapresenta após derrota para o Flamengo na Copa do Brasil

Nada de descanso para o elenco do Atlético-MG após a derrota para o Flamengo na partida de ida da decisão da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, a equipe se reapresentou na Cidade do Galo já pensando no jogo contra o Atlético-GO.

Enquanto os jogadores titulares no duelo com o Flamengo realizaram atividades na academia e fisioterapia, o restante dos atletas fizeram um treino técnico e tático sob o comando do treinador Gabriel Milito e sua comissão.

Já em BH, retornamos aos trabalhos visando os desafios da semana, pelo Brasileirão Betano e Copa Betano do Brasil! ????? pic.twitter.com/AU81qvXhls ? Atlético (@Atletico) November 4, 2024

Recentemente, Zaracho e Bernard foram liberados pelo departamento médico. Cadu, por sua vez, segue se recuperando de sua lesão no joelho direito.

O duelo diante do Atlético-GO está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Castelo do Dragão. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na partida seguinte, o Atlético-MG terá o duelo decisivo contra o Flamengo. O campeão da Copa do Brasil de 2024 será definido no próximo domingo, às 16h, na Arena MRV.

Na partida de ida, no Maracanã, o Galo perdeu por 3 a 1. Assim, os mineiros precisam vencer os cariocas por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Três tentos ou mais de diferença coroa o Atlético-MG como campeão.