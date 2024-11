Weverton celebra nova convocação à Seleção e analisa Derby: "Clássico é além de três pontos"

O goleiro Weverton, do Palmeiras, está de volta à Seleção Brasileira. O arqueiro foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro duelo é contra os venezuelanos, em Maturín, no dia 14 de novembro. Já o segundo é diante dos uruguaios, em Salvador, no dia 19.

Essa é a segunda convocação de Weverton sob o comando deDorival Júnior. O goleiro palmeirense festejou o novo chamado e agradeceu pela ajuda de todos no Palmeiras, destacando que a convocação é um reflexo de todo o trabalho duro da equipe.

"Muito feliz. Acho que uma convocação é sempre um reflexo de um grande trabalho que vem sendo feito. Poder voltar à Seleção com um novo trabalho, uma nova comissão técnica, é sempre muito importante, porque é uma oportunidade também de mostrar o meu trabalho pessoalmente para um novo treinador. Cada vez que tenho uma oportunidade, é uma grande expectativa pra mim. Sou muito grato por todos os profissionais que me ajudaram a chegar até aqui, a todos os meus companheiros, ao momento do clube também, que nos ajuda a chegar à Seleção. Não só eu como o Estêvão e os outros jogadores que vão para os outros países. Acho que é fruto de um grande trabalho que o Palmeiras vem fazendo há anos. Estou feliz por essa oportunidade, pela minha segunda oportunidade com o Dorival. Agora, a responsabilidade só aumenta, de você manter a performance, atuando em alto nível, e vou continuar trabalhando forte para isso", afirmou Weverton.

O goleiro vive grande fase no Palmeiras e, depois de mais uma semana intensa de treinos, está preparado para defender o clube em mais um clássico. Nesta segunda-feira, o Verdão visita o Corinthians na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília), em compromisso válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Weverton analisou o cenário que o Palmeiras encontrará no Derby. O arqueiro sabe que o rival alvinegro briga contra o rebaixamento e, por conta disso, entrará ainda mais ligado. Mesmo assim, o goleiro deixou claro que o Alviverde sabe da importância do clássico e lutará para sair da Arena com os três pontos.

"A gente já vem jogando vários clássicos nesses últimos três anos e sabemos como que é. Vale três pontos, mas não três pontos quaisquer. Clássico é além de três pontos. Sabemos o quanto isso mexe com a semana do torcedor, mexe com a nossa semana também. Sabemos que quando se ganha o clássico, fica mais tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente, que estamos tentando brigar por mais um título. Sabemos também da condição que o adversário vem, de estar brigando contra o rebaixamento, e sabemos que isso é muito difícil. Tende a ser um jogo muito disputado", destacou o jogador.

"A gente quer a vitória por brigar pelo título, eles também querem a vitória para escapar do rebaixamento. Não tenho dúvidas que será um jogo muito competitivo, muito disputado, e espero que a gente possa atuar em alto nível, como já estamos fazendo nos treinos. É levar essa competição para o campo e fazer o que temos feito a semana inteira, que é tentar sair com os três pontos", completou Weverton.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos - três a menos que o Botafogo, que ocupa a ponta da tabela. Do outro lado, o Corinthians figura na 15ª colocação, com apenas 35 pontos conquistados.