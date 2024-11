Muito além da taça: por que Copa do Brasil é decisiva no futuro do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um título da Copa do Brasil significaria muito mais do que só a taça para o Flamengo. Em ano conturbado e cheio de definições pela frente, o clube tem na vitória sobre o Atlético-MG objetivos tão grandes quanto um pentacampeonato no torneio. A bola rola às 16h (de Brasília) no Maracanã para o duelo de ida.

Alívio esportivo

O Flamengo viveu um ano de mais baixos do que altos. Depois de começar bem a temporada com o título do Carioca, a equipe teve uma queda importante de rendimento sob o comando de Tite. No início, disputou o título do Brasileirão, mas se distanciou do primeiro lugar e ainda caiu na Libertadores. Com Filipe Luís, o clube busca uma retomada.

Além do pentacampeonato em uma competição que se tornou prioridade nos últimos anos, há a chance de garantir a vaga na Libertadores. Isso é fundamental para o planejamento de 2025. Ficar fora do torneio seria catastrófico e iniciar nas fases preliminares significa uma preparação menor.

É o segundo ano seguido que o Flamengo não bate as metas esportivas. Em 2023, a equipe caiu nas oitavas da Libertadores e foi quarto lugar no Brasileiro. Na Copa do Brasil, porém, chegou à final, mas perdeu e encerrou um ano sem títulos. As projeções em premiações eram iguais em 2024.

Política

O título ou a falta dele pode influenciar no jogo político do Flamengo. O clube terá eleições para presente no dia 9 de dezembro e, como tem chances baixas no Brasileirão, nutre na Copa do Brasil a última esperança de título em 2024. Em caso de derrota, a atual gestão passaria três dos seis anos no comando sem títulos relevantes. Em 2021 e 2024, a equipe ganhou apenas o Carioca.

Futuro de Filipe Luís

Filipe Luís chegou ao profissional para que a diretoria não repetisse o erro de 2023 ao manter o antigo treinador no comando antes das finais. A continuidade dele, porém, não é garantida. Com as eleições em dezembro, os candidatos ainda não confirmaram se vão contar com o ex-lateral e ídolo do clube. Um título com fim de ano positivo poderia ajudar nesse sentido. O contrato dele é até o fim de 2025, mas só o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, garante o nome.

Renovações

O jogador que mais vive a expectativa de virar a chave nessa final é Gabigol. Com contrato até dezembro, o atacante tem uma proposta de renovação de um ano, mas se sentiu desvalorizado pelo Flamengo. Ser decisivo em campo mais uma vez pode dar ao atacante o suspiro final na negociação por um vínculo mais longo.

David Luiz é outro que terá a situação avaliada. Ele também só tem contrato até o fim do ano e deve saber só após a eleição se renova. É quando o Fla também iniciará o planejamento para 2025. Uma taça na Copa do Brasil poderia convencer a nova diretoria sobre as chegadas e saídas no elenco.

Financeiro

O Flamengo já tem R$ 51,05 milhões garantidos em premiações na Copa do Brasil. Até o momento, o Rubro-Negro soma R$ 19 milhões. O vice-campeonato vale R$ 31,5 milhões, e o título, R$ 73,5 milhões.

Com a queda na Libertadores, o rubro-negro deixou de ganhar US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões). O Fla bateu praticamente R$ 35 milhões indo até as quartas, mas não cumpriu as metas previstas em orçamento.