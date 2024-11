Líder, Napoli perde da Atalanta e encerra sequência invicto no Italiano

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu a Atalanta no Estádio Diego Armando Maradona, perdeu por 3 a 0 e viu ser encerrada sua sequência invicta na competição. Lookman (2) e Mateo Retegui marcaram para os visitantes.

Com o revés, o Napoli permaneceu com 25 pontos, ainda na primeira colocação, mas perdeu sequência invicta de nove partidas, das quais as cinco últimas eram vitórias. Já a Atalanta chegou os 22 somados com o triunfo, na segunda posição.

O Napoli volta aos gramados no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), quando visita a Inter de Milão, no San Siro, pela 12ª rodada. Na quarta-feira, às 17h, a Atalanta visita o Stuttgart, na Mercedez-Benz Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

SECOND HALF | Avanti così ragazzi ? Let's keep putting in those extra yards, Nerazzurri!#NapoliAtalanta 0-2 | 45' #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/XsalAm9dZo ? Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 3, 2024

O placar foi inaugurado pela Atalanta logo aos dez minutos do primeiro tempo. Após bola mal afastada pela defesa do Napoli, Pasalic mandou de cabeça para a pequena área e De Ketelaere desviou. Sem marcação, Lookman aproveitou e finalizou de primeira para marcar.

Aos 31 minutos da etapa inicial, a Atalanta ampliou a vantagem. Em contra-ataque rápido, De Ketelaere encontrou Lookman na ponta esquerda. O atacante nigeriano dominou, cortou o marcador e arrematou forte, sem chances para o goleiro Meret.

Mateo Retegui anotou o terceiro tento da Atalanta na partida aos 47 minutos da etapa complementar. Após receber, o italiano chutou firme, cruzado.