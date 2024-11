F1: Alonso explica dor nas costas e quase chora por enchente na Espanha

Fernando Alonso, da Aston Martin, teve mais um fim de semana ruim na Fórmula 1. Desta vez, a situação não teve só a ver com a parte física, ainda que o corpo esteja debilitado, a principal questão do piloto espanhol foi mental.

O que aconteceu

Alonso terminou o GP de São Paulo em 14º lugar, com fortes dores nas costas, neste domingo (3). O piloto se forçou a encerrar a prova e saiu do carro com muita dificuldade. Em conversa com os jornalistas, ele desabafou sobre o impacto que os "bumps" tiveram em seu desempenho.

Foram muitos pulos e solavancos na segunda metade da corrida, mas não sei o motivo. Foi difícil, ficamos fora dos pontos, acho que em qualquer outra circunstância provavelmente eu teria parado, mas os mecânicos fizeram um trabalho incrível antes da corrida para colocar o carro pronto no grid, então eu tive que terminar por eles.

Fernando Alonso, piloto da Aston Martin

Por outro lado, o espanhol transpareceu estar muito abalado com a enchente que atingiu várias cidades na Espanha. A tragédia cobriu Valência com lama, além de outras províncias próximas, e deixou mais de 200 mortos. Alons quase foi às lágrimas ao falar sobre a situação em entrevista.

Houve muita preparação do meu lado, muitas contas, muito trabalho, muita fisio e médicos para vir ao Brasil. Então, foi muito esforço de todo mundo. Foi doloroso, sim, eu não estava confortável com o carro, mas... Há pessoas muito mais desconfortáveis do que eu em Valência. Temos essas imagens terríveis, e as pessoas estão lutando... Eu tive que lutar em um par de volta por todos eles.

Fernando Alonso

Alonso tem saúde debilitada em GP

Desde antes do início do GP do Brasil, Alonso teve questões de saúde. Na última quinta-feira (31), ele cancelou todos os compromissos de mídia para retornar à Espanha e fazer um tratamento para infecção estomacal. O piloto chegou em cima da hora para concluir a preparação antes do início das atividades.

Por conta da chuva, da pista molhada e de toda a tensão pelas trocas de horários, a prova em Interlagos foi extremamente cansativa, com muitas batidas e bandeiras vermelhas.

O resultado disso foi um fim de semana péssimo: penúltimo lugar no Sprint, batida no muro no Q3 e nenhum ponto somado na corrida. Vale lembrar que o GP do México também foi de muito azar para o espanhol, que não terminou a corrida.

Agora, ele busca caminhos com a equipe para encerrar a temporada em uma melhor condição física. Antes de viajar para Las Vegas, ele pretende "retroceder um passo" para entender o que está acontecendo.