Destaque do Botafogo e da Seleção, Igor Jesus entra na mira do West Ham

Destaque do Botafogo e convocado para a Seleção Brasileira, Igor Jesus chamou atenção do West Ham, da Inglaterra. De acordo com o jornal inglês "The Sun", o clube está de olho no atacante e pretende fazer uma proposta pelo jogador.

Contratado em julho, Igor Jesus vem sendo decisivo com a camisa do Botafogo e já foi convocado duas vezes por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira. Ao todo, disputou 22 jogos com o Alvinegro, marcou oito gols e deu quatro assistências. Com a Amarelinha, tem um tento, em duas partidas.

A publicação do jornal inglês especulou que o West Ham pode oferecer aproximadamente R$ 230 milhões pelo atacante de 23 anos. Além disso, o meia Lucas Paquetá pode ser envolvido na negociação.

Igor Jesus recebeu proposta do futebol árabe antes mesmo de estrear pelo Botafogo. Na ocasião, John Textor rechaçou a proposta após ouvir a diretoria alvinegra.

Titular do técnico Artur Jorge, o jogador é peça importante na temporada do Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro, com 64 pontos, e disputa a final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG, no dia 30 de novembro.

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Cruzmaltino ocupa a 9ª posição, com 43 tentos conquistados.