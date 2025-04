Ancelotti aposta em Santiago Bernabéu 'mágico' e vê Real 'com recursos' para buscar virada

O técnico Carlo Ancelotti mostrou confiança, nesta terça-feira, numa virada do Real Madrid no duelo com o Arsenal, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador italiano vê o time espanhol "com recursos" para reverter a derrota por 3 a 0, sofrida na ida, e aposta na "mágica" do estádio Santiago Bernabéu, palco de partidas épicas da equipe madrilenha.

"Temos a qualidade necessária para reverter esse placar adverso, além do comprometimento, da experiência e da torcida. Os recursos estão disponíveis e agora é hora de darmos o nosso melhor", afirmou o experiente treinador, na véspera da partida decisiva. "Mentalmente, estamos muito bem e temos que ter um bom controle do jogo."

Para buscar o que seria uma reviravolta histórica, o treinador aposta na atmosfera única do estádio do Real. "O Bernabéu tem magia, e todos sabem que é uma atmosfera especial. Amanhã precisamos de um pouco de tudo: qualidade e um desempenho completo, tanto física quanto coletivamente. Nada disso pode dar errado", analisou Ancelotti. "A motivação está lá, e agora quero que os jogadores estejam calmos antes do jogo. Tenho certeza de que vamos dar tudo de nós."

O discurso otimista contagia o elenco madrilenho. O meia-atacante inglês Jude Bellingham revelou a palavra que mais tem sido repetida no vestiário merengue nos últimos dias: "Virada ('remontada', no espanhol). Já ouvi isso um milhão de vezes, assisti a muitos vídeos... isso nos motiva muito", contou.

Bellingham destacou o peso da camisa e a chance de marcar o nome na história do clube, em caso de reviravolta no confronto. "É uma noite feita para o Real Madrid. É algo que as pessoas já conhecem, e não há necessidade de acrescentar mais nada. Queremos fazer parte da história do clube, e amanhã será um grande dia para nós", afirmou o inglês.

Apesar da confiança na virada, o jogador admitiu que o Real terá que entregar uma atuação muito superior à apresentada na ida, em Londres. "Precisamos mostrar muito mais do que mostramos no jogo de ida. Precisamos de mais comprometimento e uma melhor compreensão do que o jogo exige, além de mais clareza nas transições. Portanto, não é apenas um aspecto. Sabemos que podemos jogar muito melhor. Uma coisa é perder, mas outra é não aprender. Temos de acreditar na equipe e em nossas capacidades."

O Real Madrid recebe o Arsenal nesta quarta-feira, precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar no tempo normal, ou por três gols para levar a disputa para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis.