Arrascaeta joga no sacrifício e diz que vai 'limpar o joelho' no fim do ano

Arrascaeta disse que está jogando pelo Flamengo no sacrifício por causa de problema no joelho.

O que aconteceu

Arrascaeta falou que precisa "limpar o joelho" ao término da temporada. Ele atua com uma proteção no local e acaba sobrecarregando outros músculos.

Autor do primeiro gol, o meia foi substituído no segundo tempo da vitória de 3 a 1 do Flamengo sobre o Atlético-MG, pela ida das final da Copa do Brasil.

A decisão será no próximo domingo, na Arena MRV. O Fla pode perder por até um gol de diferença para erguer a taça.