Vasco pode contar com o retorno de Paulinho na reta final da temporada

O Vasco segue sua preparação para o clássico contra o Botafogo, na próxima terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O técnico Rafael Paiva pode contar com o retorno de Paulinho.

Fora dos gramados desde o Campeonato Carioca, quando sofreu grave lesão no joelho, o meia Paulinho precisou passar por cirurgia e tinha chance de não atuar mais em 2024.

No entanto, o atleta vem se recuperando bem e pode ser uma opção para o Vasco nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Paulinho vai se juntar a Jair, que teve lesão semelhante e já foi a campo nos últimos jogos.

Sábado de feriado e trabalho! ?? Vamos em busca dos nossos objetivos! ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/x40Dj73iG3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 2, 2024

Com 43 pontos, o Vasco ocupa 9ª posição do Campeonato Brasileiro e quer se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Cruzmaltino ainda torce para que o grupo que irá para a principal competição sul-americana aumente após as finais da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

Adversário desta terça-feira, o Botafogo é o líder da competição, com 64 pontos conquistados.