Flamengo x Atlético-MG: bastidores fervem e arbitragem ganha foco na final

O debate sobre arbitragem virou um dos temas centrais para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Atrelando a história ao momento recente de polêmicas, os dois times fazem pressão antes da decisão.

O que aconteceu

Os dois clubes se alfinetaram no sorteio dos mandos da final. Os jogos serão apitados por Rafael Klein (RS) no Maracanã e Raphael Claus (SP) na Arena MRV.

A pressão já havia começado antes com o pedido do impedimento semiautomático. O Atlético manifestou à CBF que queria a tecnologia na final e o Flamengo corroborou. O rubro-negro já fez a mesma solicitação à confederação outras vezes. Essa tecnologia não estará disponível por falta de tempo hábil.

As narrativas divergem. O Galo se apoia na ideia de que foi prejudicado contra o Flamengo no passado e tenta evitar que aconteça novamente. O presidente do clube, Sérgio Coelho, pediu "jogo limpo", dizendo que no passado houve "jogos sujos". Além das partidas de 1980 e 1981, o Atlético também frisou o duelo em 2022 pelas oitavas da Copa do Brasil.

Dirigentes do Flamengo rebateram diretamente essas reclamações. O clube diz ter preocupação com essas narrativas porque entende que a arbitragem já chega pressionada ao jogo. Isso foi dito também contra o Corinthians depois do jogo de ida. Marcos Braz definiu a declaração como "conversa fiada" e Landim disse que os mineiros queriam se fazer de vítima.

O Fla subiu o tom contra os erros recentes. O clube fez, a mando da diretoria, dois vídeos de pouco mais de 20 minutos enumerando e comentando problemas dos árbitros em diversos jogos da equipe. O mais recente falava dos episódios na semifinal da Copa do Brasil. Internamente, o rubro-negro acredita que os rivais estejam tentando se beneficiar de alguma forma pressionando antes dos jogos acontecerem.

Figuras importantes foram ao microfone reclamar. Dirigentes constantemente dão entrevistas ou aparecem criticando as decisões da arbitragem e até o técnico Filipe Luís se manifestou. O clube entende estar sendo prejudicado repetidas vezes.

Flamengo e Atlético-MG fazem o jogo de ida da final da Copa do Brasil neste domingo, às 16h (de Brasília). A volta será no outro domingo, dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV.