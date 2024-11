Ex-ginasta olímpica Laís Souza visita o Esporte Clube Pinheiros

Nesta sexta-feira, o Esporte Clube Pinheiros foi derrotado pelo Osasco São Cristóvão Saúde, por 3 sets a 0, pela Superliga feminina de vôlei. Apesar do resultado, a noite foi marcada pela visita da ex-ginasta olímpica Laís Souza, atleta do Pinheiros entre 2008 e 2013.

"Estou respirando fundo, é um momento sensível para mim. É o que eu amo, é um lugar que eu sempre amei estar e muito especial. Suei bastante para chegar até aqui e foi muito bom estar de volta, não tenho palavras para descrever tudo isso. Muito obrigada por terem me recebido", disse Laís Souza, que disputou os Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.

Acompanhada de sua namorada Beatriz Canabrava e de seu cuidador Moreira, Laís foi recebida pelo treinador da ginástica artística do Pinheiros, Hilton Dichelli, o Batata, que fez as honrarias da casa e acompanhou a ex-ginasta até o ginásio de ginástica. Ao passar pelos troféus expostos do lado de fora, relembrou momentos.

"Você faz parte desta história, os troféus que temos aqui foram conquistados também com a sua ajuda", disse Batata a Laís.

O treinador, inclusive, recordou quando conheceu a ex-atleta ainda no interior de São Paulo. "Fui fazer ginástica e faculdade em Ribeirão Preto. A Laís fazia ginástica com uma grande amiga minha que fazia faculdade comigo. Depois de um tempo, ela começou a treinar no local em que eu dava aula e treinava e nos conhecemos lá", contou Batata. "Conheço ela a vida toda praticamente: a mãe, a família. Depois de um tempo, nos encontramos novamente na Seleção Brasileira e, posteriormente, ela foi atleta aqui do Clube. Então, essa relação de carinho, admiração e respeito vem de muitos anos", completou.

Ao chegar no ginásio de ginástica, Laís não disfarçou a alegria. Reencontrou companheiros de clube, outros treinadores e foi tietada pela nova geração de ginastas, que não perdeu a oportunidade e tirou fotos com a ex-atleta.

Na sequência, Laís foi prestigiar o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais, organizado pela Saltos Brasil, e que está sendo sediado pelo Clube Pinheiros. Nas piscinas, outros reencontros, inclusive com o fotógrafo da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) na época, Ricardo Bufolin. No bate papo, relembraram momentos, competições e muita alegria da época. Antes da partida de vôlei iniciar, Laís ainda tomou um café da tarde ao lado do ginasta Arthur Nory.

Já dentro de quadra, a ex-ginasta foi recebida pelo presidente do Pinheiros, Carlinhos Brazolin. Depois do jogo, que acabou com derrota do Pinheiros diante do Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0, parciais de 19-25, 14-25 e 17-25, Laís deixou um recado para as novas gerações de ginastas.

"Aproveite a base que o Pinheiros entrega, aproveite os técnicos e os seus conselhos, que você tem tudo para brilhar", finalizou.