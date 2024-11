Dorival aponta ajustes na Seleção, mas vê trabalho em evolução: "Confio no que está sendo desenvolvido"

O técnico Dorival Júnior anunciou mais uma convocação da Seleção Brasileira na última sexta-feira. O Brasil tem compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas contra Venezuela e Uruguai. O treinador disputa seu 13° jogo à frente da equipe nacional e ainda vê pontos que precisam ser ajustados. Por outro lado, colocou total confiança na evolução da equipe.

"Têm muitos pontos que precisam de ajustes e cada partida vai provocar algumas situações desconfortáveis e outras muito favoráveis. Depende muito das características das equipes que estamos enfrentando. Depende também do nosso momento para que possamos desenvolver nosso melhor. Essas correções você acaba encontrando nesses momentos. Temos que aproveitar o máximo possível os três períodos de trabalho antes da primeira partida e os mesmos dois ou três que teremos após a partida com a Venezuela", disse.

"É uma aceleração de processo para que podemos encontrar o melhor caminho, rapidamente. O que sinto é que desde a primeira convocação a equipe vem ganhando consistência, faltando aspectos entre transição, chegada e definição que foram encontradas nas últimas duas apresentações, mas que precisa ainda melhorar. É um equilíbrio um pouco maior entre uma defesa sólida e uma definição bem desenvolvida e construída", seguiu.

Com Dorival Júnior, o Brasil tem 13 jogos, seis vitórias, cinco empates e uma derrota. O treinador comandou a equipe na Copa América, ocasião em que os brasileiros foram eliminados pelo Uruguai, nas quartas de final, nos pênaltis.

Um ponto citado constantemente pelo treinador é a falta de tempo junto com o grupo convocado antes dos compromissos. Dorival, porém, vê evolução no time que saiu com duas vitórias contra Chile e Peru, na última data Fifa. Com os resultados, o Brasil subiu para a quarta posição nas Eliminatórias, com 16 pontos, três atrás da Argentina.

"É um trabalho um pouquinho diferente. Depois de apanharmos um pouco no início, estamos com algumas modificações na nossa plataforma de trabalho, tentando encontrar caminhos que sejam um pouco mais rápidos, até porque o período que ficamos com os atletas é sempre menor, à exceção da Copa América, quando tivemos um tempo um pouco maior. Foi um período muito importante para que pudéssemos ter algumas definições a partir de então.

"Espero que possamos continuar aproveitando todo esse período para que a equipe continue buscando uma evolução. Volto a falar, o trabalho requer cuidados porque oscila em momentos inesperados, mas é esse tipo de trabalho, criando uma resiliência forte que vai fazer com que possamos encontrar um caminho um pouco mais na frente. Confio muito naquilo que está sendo desenvolvido, não olho muito para resultados iniciais, ainda que possamos com bons resultados nos aproximarmos das equipes líderes nesse instante. E a confiança que tudo vem acontecer é na repetição de um grupo um pouco maior e na chegada de um ou outro que de repente possa ocupar um espaço em aberto", finalizou.