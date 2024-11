Corinthians volta aos treinos e inicia preparação para clássico contra o Palmeiras

O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, dois dias após a eliminação para o Racing na semifinal da Sul-Americana. O foco agora está no clássico contra o Palmeiras, agendado para segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais contra o Racing realizaram uma atividade regenerativa. Enquanto isso, os demais foram ao gramado e fizeram um trabalho técnico em espaço reduzido. O grupo foi dividido em quatro equipes para jogos simultâneos em dois campos.

O técnico Ramón Díaz tem mais uma sessão de treino para definir a equipe que irá a campo no Derby. A partida, que é de extrema importância para o Timão na briga contra a zona de rebaixamento, será nesta segunda, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians tem um desfalque certo: o zagueiro Cacá, que teve uma pancada na região do tórax e do quadril direito no jogo diante do Cuiabá, na última segunda-feira. Além dele, o meia Igor Coronado, suspenso, e o atacante espanhol Héctor Hernández, lesionado, também são baixas.

Em contrapartida, Yuri Alberto e José Martínez, que cumpriram suspensão na rodada passada, ficam à disposição do técnico Ramón Díaz.

Vindo de vitória, o Corinthians ocupa a 15ª posição da tabela do Brasileiro, com 35 pontos. A vantagem para o Z4, no momento, é de apenas um ponto.