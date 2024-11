Com uma a mais, Palmeiras só empata com a Ferroviária na ida da semifinal do Paulista feminino

Mesmo com uma jogadora a mais por boa parte do jogo, o Palmeiras não conseguiu largar em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista feminino. Neste sábado, o Verdão só empatou com a Ferroviária, em 1 a 1, na Arena Fonte Luminosa. Katiuscia marcou para as Guerreiras Grenás, enquanto Amanda Gutierres anotou para as palestrinas. Micaelly, da Ferrinha, foi expulsa ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a semifinal do Paulista feminino está aberta, uma vez que nenhum dos dois clubes saiu em vantagem neste primeiro jogo. A definição fica, assim, para o jogo de volta entre os times.

Palmeiras e Ferroviária voltam a a se enfrentar apenas no próximo fim de semana para decidir quem vai à final do Paulista feminino. A bola rola no próximo sábado, às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Quem avançar pega Corinthians ou São Paulo na decisão.

Os principais lances do jogo

O Palmeiras começou o jogo pressionando a Ferroviária e quase abriu o placar aos 14 minutos. Diany enfiou lindo passe para Rincón, que invadiu a grande área pelo lado direito. A camisa 10 chegou batendo de primeira, mas mandou do lado de fora da rede.

No entanto, foi a Ferroviária que saiu na frente na Fonte Luminosa. Darlene enfiou bom passe para Katiuscia, que invadia a grande área pelo lado direito. A lateral chegou finalizando de primeira, rasteiro, e abriu o placar para a Ferrinha: 1 a 0.

Já aos 42 minutos, a Ferroviária ficou com uma jogadora a menos em campo. Micaelly recebeu o cartão vermelho direto por reclamar com a arbitragem. A meia estava pedindo falta depois de ter sido atingida duas vezes ao partir para o ataque.

Logo no primeiro minuto da etapa final, o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor. Amanda Gutierres chutou para o gol, a bola bateu no braço de Mylena Carioca dentro da área e o árbitro apontou para a marca da cal. Após ser chamado ao VAR, porém, o juiz anulou a penalidade, pois antes do lance do pênalti, a bola bateu em seu próprio pé, o que alterou a trajetória da bola e fez com que ela ficasse com Gutierres.

Aos 16 minutos, o Palmeiras deixou tudo igual no marcador. Amanda Gutierres recebeu na intermediária, carregou até a entrada da área e finalizou colocado, marcando um golaço para empatar a partida em 1 a 1.

Aos 34 minutos, o Verdão quase chegou ao segundo gol. Dudinha cruzou para dentro da área e Tainá Maranhão se adiantou à zaga da Ferroviária. A atacante conseguiu a finalização de forma meio acrobática, mas mandou pela linha de fundo.