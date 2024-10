Veja preços e como comprar ingressos para jogo entre São Paulo e Athletico-PR no Morumbis

O São Paulo abre nesta quinta-feira a venda de ingressos para o jogo diante do Athletico-PR. O duelo, que irá marcar o retorno da equipe ao Morumbis após mais de um mês, está marcado para o dia 9 de novembro (sábado), às 21h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comercialização será feita de acordo com os planos de sócio-torcedor do clube. Às 10h desta quinta, os membros de prioridade 1 (sete estrelas) poderão adquirir suas entradas. A venda segue as demais ordens de prioridade até o dia 6, quando o público geral poderá comprar os bilhetes.

Não haverá venda de ingressos em bilheterias. A comercialização ocorrerá exclusivamente pelo site spfcticket.net. Os valores variam de R$ 50 a R$ 200 (veja no fim da matéria).

Confira o cronograma de venda de ingressos para a partida entre São Paulo x Athletico-PR, sábado (09/11), às 21h, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro! Seja @SocioTorcedor! Acesse https://t.co/LizlJKUHxa e conheça os planos!#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/6k8KndKnbF ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 30, 2024

Antes de encarar o Athletico-PR, porém, o São Paulo mede forças com o Bahia, pela 32ª rodada da Série A. O time de Luis Zubeldía encara o Tricolor de Aço na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

A equipe paulista, neste momento, ocupa o sexto lugar da tabela de classificação, com 51 pontos, e tem como objetivo principal a vaga na Libertadores do ano que vem. A três pontos do G4, o Tricolor vem de empate com o Criciúma por 1 a 1, em Santa Catarina.

Veja os preços dos ingressos para São Paulo x Athletico-PR, por setor:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150

CAMAROTES



Camarote dos Ídolos - R$ 600



Camarote Corporativo SPFC - R$ 300