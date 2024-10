'Punição à Mancha Verde é para inglês ver', diz Danilo Lavieri

Proibir a entrada da Mancha Verde nos estádios de São Paulo não é uma boa forma de punir a torcida organizada do Palmeiras, afirmou Danilo Lavieri no Fim de Papo desta quarta (30).

O colunista opinou que enquanto alguns torcedores não forem punidos individualmente, o comportamento da organizada não mudará.

A verdade sobre essa punição à Mancha [Verde] é que ela é 'para inglês ver'. [...] Ela tira a Mancha dos estádios de Sâo Paulo, mas não proíbe nenhum CPF. Os integrantes podem continuar entrando no estádio.

Enquanto não tiver punição no CPF, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa [emboscada]. Aí, entra a Polícia Civil, que pediu mandado de prisão de seis integrantes. E então a coisa começa a mudar. Você vai atrás de quem esteve envolvido na emboscada.

Danilo Lavieri

Quatro anos no Palmeiras: Abel Ferreira conquistou torcedor só com títulos?

Mais que a longevidade de Abel Ferreira, a conexão com o torcedor impressiona, opinou Alicia Klein.

Mais surpreendente que a longevidade do Abel no Palmeiras é o quanto esse laço dele como palmeirense não se desfaz e não afrouxa. [...] Ele conseguiu entender muito rapidamente o espírito palmeirense. E trouxe a torcida para perto desde o começo.

Alicia Klein

Lavieri: Corinthians brinca com fogo, e 2025 pode ter só Paulista e Série B

O Corinthians não conseguirá manter o elenco em 2025 se não ganhar a Copa Sul-Americana, disse Danilo Lavieri.

O Corinthians precisa da Sul-Americana para compensar financeiramente 2025. Só com Paulista e Brasileirão, o ano é insuficiente para pagar a equipe. [...] O time é caro e não se sustenta para dois torneios. O pior dos mundos é cair para a Série B -- e aí o Corinthians brinca com fogo.

Danilo Lavieri

