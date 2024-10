Inter de Milão aproveita vantagem numérica e vence o Empoli pelo Italiano

Nesta quarta-feira, a Inter de Milão visitou o Empoli no Stadio Carlo Castellani pela 10ª rodada do Campeonato Italiano e, com um jogador a mais durante grande parte do jogo, venceu por 3 a 0. Davide Frattesi (duas vezes) e Lautaro Martínez marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o time mandante segue com 11 pontos, aparecendo em 11º lugar na tabela do Campeonato Italiano. Já os visitantes seguem na segunda colocação, agora com 21 pontos conquistados.

O Empoli volta a campo na próxima segunda-feira, às 14h30 (de Brasília), quando receberá o Como pelo Campeonato Italiano. A Inter de Milão, por sua vez, recebe o Venezia no domingo, às 16h45, também pela liga nacional.

A vida do Empoli começou a complicar antes mesmo do primeiro gol da Inter de Milão. Aos 30 minutos da primeira etapa, Saba Goglichidze chegou atrasado em Thuram e, após revisão no VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao lateral.

Aproveitando a vantagem numérica, a Inter de Milão abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela esquerda, Matteo Darmian apareceu na segunda trave e ajeitou para Davide Frattesi, que dominou e chutou no ângulo, sem dar chance de defesa ao goleiro Devis Vásquez.

A vantagem foi ampliada aos 21 minutos. Lautaro Martínez recebeu passe dentro da área e, de primeira, rolou para Frattesi, que bateu rasteiro de chapa para o fundo das redes.

Lautaro Martínez marcou o terceiro da Inter aos 32 minutos. O goleiro Vásquez saiu jogando errado, e Barella ficou com a posse da bola. Dentro da área, ele serviu o atacante argentino, que bateu cruzado para o gol.