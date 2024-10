Dudu tenta engatar sequência no Palmeiras e mira disputar primeiro clássico após lesão

O atacante Dudu, do Palmeiras, vem ganhando minutagem no de Abel Ferreira depois de passar por um processo de recondicionamento físico nos últimos meses. O camisa 7 do Verdão entrou em quatro dos últimos seis compromissos da equipe e mira, agora, disputar seu primeiro clássico desde que se recuperou da grave lesão no joelho.

Ídolo palmeirense, Dudu entrou em campo no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no último domingo. Logo depois de fazer as duas primeiras mudanças no time, no segundo tempo, Abel Ferreira ouviu o pedido da torcida pelo camisa 7, que teve sua entrada aplaudida e precedida pro gritos de "Dudu, guerreiro". Este foi o 14° jogo do atleta na temporada.

Dudu ainda tenta retomar sua melhor fase depois de se recuperar de lesão no joelho direito. Depois de voltar a ser relacionado, em junho, o palmeirense teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro e ainda passou por um processo de recondicionamento físico no mês de agosto. Ele voltou a ficar à disposição no dia 1° de setembro, mas nessa ocasião não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena.

Depois disso, ele entrou em campo em entrou em campo contra o Criciúma, teve sequência contra Red Bull Bragantino e Atlético-MG, e voltou a ficar apenas no banco contra o Juventude. Apesar de não ter balançado a rede e nem te propriamente participado de gols em nenhum dos jogos, teve atuações de destaque contra o time de Bragança Paulista e o Galo.

Primeiro, diante dos mineiros, entrou aos 37 do segundo tempo e foi decisivo para a vitória. Quando o jogo estava empatado por 1 a 1, Dudu foi derrubado na área por Rubens em jogada individual e sofreu o pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga marcou e garantiu o triunfo. Na rodada seguinte, entrou um pouco antes, aos 33, e levou perigo para a meta de Cleiton, em um jogo que o Verdão sofreu ofensivamente. Ele, aliás, quase balançou a rede.

Atualmente, é difícil pensar em um cenário em que Dudu volte ao time titular, já que o time conta hoje com Felipe Anderson e Estêvão, que também atuam pelas beiradas, tendo boa sequência na equipe. No último compromisso, o treinador deu um "puxão de orelha" em Felipe, mas deve seguir escalando o atleta entre os 11 iniciais.

Outro jogador que aparece como concorrência é o atacante Lázaro. O atleta, que também atua pelas pontas, viu Dudu passar à sua frente. Isso porque, enquanto Dudu disputou quatro dos últimos seis jogos, o camisa 17 entrou apenas em dois deles. Lázaro, inclusive, com dores no joelho direito, pode ser baixa para o Derby.

Com Dudu de olho em disputar seu primeiro clássico após lesão, o Palmeiras entra em campo na segunda-feira para enfrentar o Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).