Cruzeiro vence o Lanús, vai à final da Sul-Americana e quebra tabu de 15 anos

O Cruzeiro está garantido na grande final da Copa Sul-Americana. Pela partida de volta das semifinais, o time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Ciudad de Lanús, com gol de Kaio Jorge no final do segundo tempo. Dessa maneira, o agregado do duelo foi 2 a 1 para a equipe brasileira.

O Cabuloso retorna a uma decisão de competição sul-americana após 15 temporadas. A última havia sido a derrota para o Estudiantes, pela Copa Libertadores de 2009. A partida também marcou a primeira vitória de Fernando Diniz à frente da equipe, depois de sete partidas (um triunfo, quatro empates e duas derrotas).

Agora, o Cruzeiro aguarda o vencedor do duelo entre Racing e Corinthians, do outro lado da chave. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de ida, na Neo Química Arena, acabou em 2 a 2, com dois tentos de Yuri Alberto.

A grande final da Copa Sul-Americana acontece no dia 23 de novembro, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O Cruzeiro retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (6), para encarar o Flamengo, às 21h, no Mineirão. Do outro lado, o Lanús, no domingo (3), encara o Boca Juniors, em casa, pela segunda fase do Campeonato Argentino, às 19h30.

O gol do Cruzeiro saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Gabriel Verón venceu a disputa contra os zagueiros do Lanús e invadiu a área. O jogador tentou tocar de cavadinha, mas Losada, goleiro do time argentino defendeu. A sobra ficou com Kaio Jorge, que precisou de duas tentativas para balançar as redes.