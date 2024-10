Confronto com o Bahia é fundamental para São Paulo manter "gordura" no G6

O São Paulo se prepara para um confronto direto com o Bahia, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Restando sete jogos para o fim da competição, o Tricolor tenta garantir uma vaga na próxima Libertadores, e a partida contra o time de Rogério Ceni será importantíssima para as suas pretensões.

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e detentor da última vaga para a Libertadores. O Bahia aparece logo atrás, em sétimo lugar, com 46. Se vencer, os donos da casa voltam a encostar no Tricolor paulista e a pressioná-lo na briga pela classificação para a Libertadores.

Lucas, Calleri e companhia, por sua vez, têm a oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem para um concorrente direto pela vaga no torneio continental. Vencendo o Bahia, o São Paulo abriria oito pontos para o time de Rogério Ceni, mantendo uma boa "gordura" para os rivais que figuram fora do G6 do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo está em um momento do campeonato que não pode mais errar. Após tropeçar contra o Criciúma, em Santa Catarina, o Tricolor terá de voltar a vencer fora de casa, algo que aconteceu somente uma vez neste segundo turno de Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão (1 a 0).

Aliás, o desempenho geral do São Paulo neste segundo turno não é dos melhores. O time comandado por Luis Zubeldía tem uma campanha inferior à das equipes que até pouco tempo vinham lutando contra o rebaixamento, como Grêmio e Fluminense, e outra que ainda está ameaçada a cair para a Série B, o Vitória.

Com mais de uma semana para se preparar para seu próximo compromisso, algo que passou a ser comum após as eliminações nas copas, o São Paulo vem tendo tempo suficiente para trabalhar a fundo no CT da Barra Funda, corrigindo alguns erros, promovendo ajustes e descansando seus atletas. Resta saber se o elenco tricolor irá corresponder às expectativas nesta reta final de Brasileirão.