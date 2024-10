Bottas e Doohan curtem momento de lazer antes do GP Brasil e surfam em SP

Pilotos de Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas, da Sauber, e o australiano Jack Doohan, da Alpine, se aventuraram em um novo esporte na manhã desta quarta-feira (30), em São Paulo.

O que aconteceu

Os pilotos surfaram na piscina de ondas do Boa Vista Village Surf Club, empreendimento de luxo localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Bottas e Doohan foram convidados para o passeio por Diego Fernandes. O empresário é amigo dos pilotos e CEO da O8 Partners, empresa de assessoria financeira.

Valtteri Bottas também tirou onda em São Paulo Imagem: Divulgação

A piscina de ondas do clube de surfe tem mais de 200 metros de comprimento. Segundo dados da JHSF, incorporadora do clube, a piscina é capaz de oferecer ondas de mais de 20 segundos.

Bottas e Doohan tiraram onda e aproveitaram para espairecer um pouco antes do próximo compromisso pela F1. O Grande Prêmio do Brasil ocorre no domingo (3), às 14h, no Autódromo de Interlagos.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a temporada da Fórmula 1 com 362 pontos. O holandês é seguido por Landro Norris, da McLaren, que tem 315 pontos.