Benzema apoia Vinícius Júnior após Bola de Ouro ganha por Rodri

O atacante Karim Benzema revelou nesta terça-feira uma conversa que teve com Vinícius Júnior, ex-companheiro de Real Madrid, após o brasileiro não conquistar a Bola de Ouro, vencida pelo meio-campista Rodri, do Manchester City. O francês, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita, destacou que ponta esquerda merecia o prêmio pelo desempenho da última temporada e pelo papel fundamental nas conquistas do Real Madrid.

"Vi o que aconteceu e não quero falar da France Football ou da França. Já falei disso antes, inclusive quando estava no Real Madrid. Vinícius é um jogador que sempre se esforçou muito e vai além de marcar gols", disse em entrevista ao programa El Chiringuito.

"Na temporada passada, quando o Real Madrid foi campeão europeu, ele foi decisivo em todos os jogos. Acho que ninguém merecia mais do que ele", concluiu.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. ? Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, comparou Vinícius com Rodri e destacou o motivo que o fez preferer a temporada do camisa 7.

"Não tenho nada contra o Rodri, que é um bom jogador, mas estou no meu sofá assistindo televisão e o Rodri não faz coisas que me impressionem. O Vinícius, sim, ele já me fez sentir isso várias vezes", afirmou.

Após o resultado, o centroavante entrou em contato com Vini para oferecer apoio, revelando que o brasileiro estava visivelmente abalado.

"Espero que ele seja forte mentalmente. Falei com Vinícius ontem, e ele tem força para continuar trabalhando. Um dia, ele vai conseguir. Escrevi uma mensagem para ele e ele estava triste, o que é normal. É complicado quando todos te veem como vencedor da Bola de Ouro e, no final, horas antes, te dizem que não vai ganhar. É muito difícil", finalizou.