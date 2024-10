Latif: 'Se Verdão não vencer o Corinthians, fica difícil sonhar com título'

Um empate no clássico contra o Corinthians não será um bom resultado, opinou o setorista do UOL Flávio Latif, na live do Palmeiras desta terça (29).

O desempenho contra G-6 é patético: só venceu o São Paulo. [...] Se não vencer o dérbi, vai ficar muito difícil de sonhar com o tricampeonato consecutivo porque o desempenho é preocupante.

Flávio Latif

Palmeiras aguarda 'sim' de pacote anticalote para acordo com Sportingbet

Danilo Lavieri apresentou detalhes do acordo, que inclui uma série de proteções que colocou em contrato para evitar um eventual calote no pagamento da casa de apostas.

O Palmeiras está muito próximo do acordo final com a Sportingbet. Valor, que vai ser o máster e outras propriedades já estão acordadas. [...] O que falta? Esse pacote 'anticalote'.

Danilo Lavieri

