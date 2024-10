Milan x Napoli: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Italiano

A 10ª rodada do Campeonato Italiano terá início nesta terça-feira. O líder Napoli viaja para encarar o Milan, às 16h45 (de Brasília), no San Siro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lega Serie A (@seriea)

Campanhas

O Napoli vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Italiano. Além disso, os visitantes aumentaram a vantagem na liderança na rodada passada.

O time visitante venceu e contou com o empate no confronto direto entre Inter de Milão e Juventus. A equipe sabe que mesmo com uma derrota não vai perder a ponta do campeonato.

Do outro lado, o Milan chega descansado para a partida. A equipe não atuou no fim de semana após ter seu jogo contra o Bologna adiado por causa da chuva. Os donos da casa precisam da vitória para seguir na briga pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia e Terraciano; Fofana e Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leão e Morata



Técnico: Paulo Fonseca

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhahmani, Buongirno e Oliveira; Anguissa, Lobotka, Politano, Mctominay e Kvarastskhelia; Lukaku



Técnico: Antonio Conte

Arbitragem

O árbitro do confronto será Andrea Colombo.