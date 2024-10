Flamengo viaja a Porto Alegre com 10 desfalques; veja relacionados e time

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo embarcou para Porto Alegre com alguns desfalques e vai ter mudanças na escalação para encarar o Internacional nesta quarta-feira. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O técnico Filipe Luís tem 10 desfalques para a partida. Arrascaeta e Léo Pereira estão suspensos. David Luiz, Alex Sandro, Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos se recuperam de problemas físicos. Everton Cebolinha, Pedro e Matias Viña estão fora da temporada.

No treino desta terça, a comissão esboçou o Fla com mudanças. Filipe já havia admitido a possibilidade de poupar alguns jogadores e deve dar descanso a Wesley e Gabigol.

Pulgar e Bruno Henrique, suspensos na final da Copa do Brasil, ficam à disposição. O volante levou o terceiro amarelo na semifinal e o atacante foi expulso. Eles retornam no jogo de volta contra o Atlético-MG.

O Flamengo tenta ter Alex Sandro para a decisão. O jogador vem se recuperando de um desconforto na coxa direita e tem feito trabalhos específicos no Ninho do Urubu.

O provável Flamengo tem: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Filipe Luís só vai confirmar a formação horas antes da partida. Essa tem sido uma prática comum do treinador desde que assumiu o Flamengo. Ele fez diversos testes durante os dois treinos que teve antes do jogo.

O Flamengo entra em campo no Beira-Rio para tentar subir ao terceiro lugar. Uma derrota para o Inter tira o time do G4 do Brasileirão.

Veja os relacionados

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Cleiton e Iago;

Laterais: Varela, Wesley, Ayrton Lucas e Zé Welinton;

Meio-campistas: Gerson, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Allan, Evertton Araújo e Erick Pulgar;

Atacantes: Michael, Gabigol, Bruno Henrique, Plata, Lorran e Shola.