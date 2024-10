Em busca do bi, Atlético-MG empata com o River e volta à final da Libertadores após 11 anos

O Atlético-MG está de volta a uma final de Copa Libertadores após 11 anos. Nesta terça-feira, o Galo foi valente e segurou o empate sem gols com o River Plate-ARG no Monumental de Nuñez, garantindo vaga na grande decisão por conta da vantagem construída no duelo de ida.

O Atlético-MG havia vencido o primeiro jogo, em Minas Gerais, por 3 a 0 e, mesmo com a igualdade na Argentina, conseguiu avançar à decisão. Com o resultado, o Galo mantém vivo o sonho do bicampeonato e retorna a uma final de Libertadores após 11 anos. A última vez que a equipe mineira tinha chegado à final foi em 2011, quando ergueu o troféu pela primeira vez.

Agora, o Atlético-MG espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol-URU. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

Antes da grande final, porém, o Atlético-MG tem outros compromissos e, neste domingo, joga outra decisão. O Galo visita o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, às 16h, no Maracanã.

O River Plate, por sua vez, também volta a campo neste fim de semana. Neste sábado, a equipe encara o Banfield, a partir das 18h, pela 20° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

O jogo

Quem deu a primeira finalização do jogo foi o Atlético-MG, apesar do River Plate ter começando em cima. Gustavo Scarpa recebeu na intermediária e decidiu arriscar do meio da rua, mas pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo.

Foi o River Plate, porém, que chegou com mais perigo. Após cobrança de escanteio, Colidio subiu de cabeça na primeira trave e escorou para o meio da área. Solari foi mais rápido que a zaga do Galo e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol defendido por Everson.

Na sequência, o River Plate continuou com a forte pressão, mas até os 35 minutos, a defesa do Atlético-MG levou a melhor nos embates. Com 32 minutos, por exemplo, o time argentino teve grande chance de finalizar com Colidio, mas o jogador foi desarmado no último segundo e a bola foi para escanteio.

Com 36 minutos, o Atlético-MG desperdiçou uma oportunidade de ouro para sair na frente no placar. Deyverson recebeu lançamento, ganhou da zaga do River e partiu em velocidade, saindo cara a cara com Armani. O atacante tentou driblar, mas o goleiro levou a melhor na jogada e desarmou o brasileiro.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Atlético-MG quase marcou um golaço no Monumental de Nuñez. Gustavo Scarpa finalizou forte da entrada da grande área e acertou o travessão do gol defendido por Armani. A bola ainda pingou em cima da linha, mas não entrou. No rebote, Deyverson ainda tentou empurrar para o gol, mas o goleiro argentino fez grande defesa e evitou o tento do Galo.

???? Falta apenas um passo para a #GlóriaEterna. O Clube Atlético Mineiro está classificado para a final da Copa Conmebol Libertadores 2024! ?#OGaloNuncaLutaSozinho pic.twitter.com/u2E0Q5xFAK ? Atlético (@Atletico) October 30, 2024

Com 15 minutos no relógio, foi a vez de Everson entrar em ação e salvar o Atlético-MG. Echeverri tabelou com Borja, que devolveu para o meia. O argentino invadiu a grande área, cortou a marcação de Junior Alonso e finalizou na saída do goleiro, mas Everson fez grande defesa e impediu o gol do River.

Aos 21 minutos, Everson apareceu para salvar o Galo mais uma vez. Após cobrança de falta para dentro da grande área, Pezzella apareceu na segunda trave e cabeceou para o meio, mas o goleiro brasileiro espalmou antes que alguém do River Plate chegasse para completar para o gol.

Cinco minutos depois, o River Plate chegou com perigo novamente, dessa vez em chute de fora da área. Echeverri finalizou no meio do gol e Everson, atento, espalmou para escanteio.

Com 28 minutos no relógio, o Atlético-MG ganhou um contra-ataque e quase abriu o placar. Hulk tocou para Rubens do lado esquerdo da grande área. O jogador bateu para o gol e Armani defendeu.

O River Plate ainda tentou uma pressão final, mas não deu. O Atlético-MG foi valente, segurou o empate mesmo com a festa da torcida argentina e voltou a decisão da Libertadores após 11 anos.