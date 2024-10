Chance de rebaixamento do Corinthians no Brasileiro despenca após vitória sobre o Cuiabá

Nesta segunda-feira, chegou ao fim a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, reduziu suas chances de rebaixamento para 25,2%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

De acordo com o estudo, o Timão é o sétimo time com maior risco de cair para a Segunda Divisão. À frente do Alvinegro Paulista, estão Athletico-PR (28,3%), Vitória (28,8%), Bragantino (39,2%), Juventude (44%), Cuiabá (97%) e Atlético-GO (99,96%).

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Corinthians subiu para a 15ª posição, com 35 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Dos sete jogos restantes, quatro serão em casa, onde contará com o apoio da torcida.

O time alvinegro vem em ascensão na competição: nas últimas sete rodadas, o Timão teve um aproveitamento superior a 60%, sendo a quarta equipe que mais pontuou nesse período. Foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, totalizando 61,9%.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena.