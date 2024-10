Vasco bate Bahia com dois de Payet e fica perto do número mágico para evitar queda no Brasileiro

O Vasco venceu por 3 a 2 o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 43 pontos e assumiram a nona posição do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor segue com 46, na sétima colocação.

O Vasco começou superior e abriu 3 a 0, com dois gols de Payet e um de Emerson Rodríguez. No entanto, o Bahia diminuiu antes do intervalo, com Lucho Rodriguez. Na etapa final, os visitantes chegaram ao segundo, com Ademir.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Botafogo, na terça-feira da semana que vem, no Nilton Santos. Já o Bahia entra em campo no mesmo dia, contra o São Paulo, na Fonte Nova.

O Bahia começou a partida com mais posse de bola, mas sem ameaçar os donos da casa. Já o Vasco teve a primeira chance do confronto, aos oito minutos. Em avanço rápido, a bola chegou na área baiana, a zaga cortou errado e Emerson Rodríguez chutou para a defesa de Marcos Felipe.

O lance animou os cruzmaltinos, que chegaram ao gol aos 11 minutos. Puma Rodríguez chutou da entrada da área e viu Marcos Felipe dar rebote. Emerson Rodríguez estava atento e mandou para as redes.

O revés foi sentido pelos visitantes. O Vasco aproveitou para ampliar o marcador em São Januário aos 17 minutos. Rayan foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Payet cobrou sem chance para Marcos Felipe.

Somente após o segundo revés, o Bahia voltou a ter a bola. O Bahia conseguiu finalizações com Everaldo e Everton Ribeiro, mas ambas pararam em fáceis defesas de Léo Jardim. Já o Vasco passou a aproveitar os espaços para avançar e quase marcou aos 30 minutos. Puma Rodríguez cruzou e Rayan cabeceou de muito perto do gol.

Aos 31 minutos, o Vasco chegou ao terceiro. Payet chutou da entrada da área e acertou o canto de Marcos Felipe.

O novo revés fez o técnico Rogério Ceni fazer substituições. Elas surgiram efeito antes do intervalo. Aos 41 minutos, Lucho Rodríguez aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Léo Jardim. Mesmo assim, os vascaínos seguiram com boa vantagem na etapa inicial.

No segundo tempo, Vasco e Bahia ficaram em um embate mais físicos no começo. Com isso, os lances de perigo não ocorreram.

A primeira chance da etapa final aconteceu somente aos 17 minutos. Acevedo arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol. O Vasco respondeu em seguida. Alex Teixeira tocou para Payet na área, mas o francês demorou para finalizar e viu Arias roubar a bola para salvar os visitantes.

A partida seguia sem emoção. Isso até os 30 minutos, quando o Bahia chegou ao segundo gol. Thaciano foi lançado na área e chutou para defesa de Léo Jardim. No entanto, Ademir aproveitou o rebote para cabecear para a rede.

A partir daí, o clima de tensão tomou conta de São Januário. O Bahia aumentou a intensidade em busca do empate. Já o Vasco sentiu o momento e passou a errar muitos passes. Os visitantes assustaram aos 40 minutos, em falta cobrada por Everton Ribeiro.

Nos minutos finais, o Bahia rondou a área e quase empatou nos acréscimos. Rafael Ratão aproveitou cruzamento rasteiro e finalizou para grande defesa de Léo Jardim. O atacante pegou o rebote, mas a bola foi pela linha de fundo. Assim, os donos da casa seguraram a vitória diante da sua torcida.

FICHA TÉCNICA



VASCO 3 X 2 BAHIA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 28/10/2024, segunda-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Galdames, Payet e Maicon (Vasco); Gabriel Xavier e Thaciano (Bahia)

GOLS



VASCO: Emerson Rodríguez, aos 11min do primeiro tempo; Payet, aos 17 e 31min do primeiro tempo



BAHIA: Lucho Rodríguez, aos 41min do primeiro tempo; Ademir, aos 30min do segundo tempo

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Jair), Galdames e Payet (Maxwell); Emerson Rodríguez (Sforza), Puma Rodríguez (Maxime Dominguez) e Rayan (Alex Teixeira)



Técnico: Rafael Paiva.

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Thaciano e Everaldo (Lucho Rodríguez)



Técnico: Rogério Ceni.