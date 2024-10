Vasco vive drama, mas bate Bahia em noite de cinco gols; São Paulo agradece

O Vasco parecia passear em São Januário ao fazer três gols em 30 minutos no Bahia, mas bobeou e sofreu para superar o adversário por 3 a 2 em jogaço do Campeonato Brasileiro. A dramática vitória, construída com os gringos Emerson Rodríguez e Payet, também serviu para os cariocas quebrarem um tabu de sete confrontos sem vitória sobre os baianos em duelos da Série A.

O resultado deixou a equipe de Rafael Paiva com 43 pontos e na 9ª posição do torneio, ainda na esperança de uma vaga no G6.

O clube treinado por Rogério Ceni, por outro lado, desperdiçou a chance de se aproximar do São Paulo (51 pontos), que abre a zona dos classificados à Libertadores, e estacionou nos 46 pontos.

Os times voltam a campo na noite de terça (5). O Vasco tem clássico contra o Botafogo, enquanto o Bahia recebe o próprio São Paulo em Salvador.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi quase todo do Vasco e teve quatro gols gringos. O time carioca apostou na velocidade (e no lado direito) para marcar três vezes: uma com o colombiano Emerson Rodríguez e duas com o francês Payet. Os baianos reagiram nos minutos finais com a estrela do técnico Rogério Ceni, que colocou em campo Ademir e Lucho Rodríguez, protagonistas do único gol dos visitantes antes do intervalo.

Na etapa final, o ritmo caiu, mas o Bahia aproveitou um contra-ataque para fazer mais um e atormentar os cariocas. O empate só não saiu porque Rafael Ratão, já nos acréscimos, desperdiçou duas chances. Em uma, ele chutou em cima de Léo Jardim após cruzamento e, no rebote, tocou para fora da meta vascaína.

Gols e destaques

Vasco usa dupla Rodríguez e abre o placar. Diante de um adversário que priorizou a posse de bola nos minutos iniciais, os mandantes apostaram na velocidade e causaram perigo, principalmente, pelo lado direito com os dois pontas de sobrenome Rodríguez: Emerson e Puma. O primeiro aproveitou rebote em chute do segundo e abriu o placar logo depois carimbar a trave: 1 a 0.

Emerson Rodríguez (à direita) comemora gol em Vasco x Bahia, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Rayan sofre pênalti, e Payet aumenta. Frenético, o time carioca encurralou o Bahia e ampliou pouco tempo depois — a partir de nova jogada pela direita que acabou com pênalti sofrido por Rayan. O experiente Payet chamou a responsabilidade, pegou a bola e não deu qualquer chance de defesa a Marcos Felipe: 2 a 0.

Nocaute francês. O Vasco não diminuiu o ritmo e balançou as redes novamente aos 31 minutos. Galdames desarmou Caio Alexandre já no campo de ataque dos donos da casa e entregou para Payet. Livre, o francês carregou em diagonal, abriu espaço e, com extrema categoria, deslocou o goleiro rival de perna esquerda em chute de fora da área: 3 a 0.

Payet celebra gol do Vasco sobre o Bahia em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Ceni colhe frutos com ousadia. Incomodado com a inoperância do Bahia, o técnico Rogério Ceni não esperou o intervalo, colocou os atacantes Ademir e Lucho Rodríguez em campo e foi premiado: o ponta recebeu pela direita, cortou e cruzou na medida para o uruguaio, que se antecipou a Maicon e cravou o 3 a 1.

Lucho Rodríguez comemora gol do Bahia sobre o Vasco ainda no fim do 1° tempo Imagem: DHAVID NORMANDO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Jogadores dão trabalho para Claus. O 2° tempo começou bastante diferente em relação à etapa inicial, e as faltas truncaram um duelo até então veloz em São Januário. Em meio às chegadas mais fortes e às reclamações com Raphael Claus, Thaciano e Maicon receberam amarelo por faltas em Payet e Lucho Rodríguez, respectivamente.

Ademir nas redes. O Bahia usou a velocidade, veneno usado pelo Vasco no início do embate, para deixar o clima tenso nas arquibancadas do estádio carioca. Em contra-ataque, Everton Ribeiro acionou Thaciano, que chutou e viu Léo Jardim espalmar com o pé — a bola, no entanto, sobrou limpa para Ademir, que cabeceou de maneira eficiente: 3 a 2.

Discussão entre vascaínos e drama até o fim. Os minutos finais ficaram marcados por uma discussão acalorada entre dois jogadores dos mandantes: Payet e Léo Jardim. Eles não fizeram questão de disfarçar a insatisfação e bateram boca na frente de Claus, que deu amarelo ao meia. O Bahia tentou aproveitar a tensão para empatar, mas não conseguiu o gol até o apito final — Rafael Ratão, já nos acréscimos, foi o responsável pela última chance nordestina, mas parou em Léo Jardim e, no rebote, mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3x2 BAHIA

Data e horário: 28 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Marcelo Carvalho Van Gasse

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Galdames, Maicon, Payet (VAS); Gabriel Xavier, Thaciano (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Emerson Rodríguez (VAS), aos 11 min do 1° tempo; Payet (VAS), aos 17 min do 1° tempo e aos 31 min do 1° tempo; Lucho Rodríguez (BAH), aos 41 min do 1° tempo; Ademir (BAH), aos 30 min do 2° tempo

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Piton; Mateus Carvalho (Jair), Galdames e Payet (Sforza); Puma Rodríguez (Maxime Dominguez), Emerson Rodríguez (Maxsuell Alegria) e Rayan (Alex Teixeira). Técnico: Rafael Paiva

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Thaciano e Everaldo (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni