Santos vence o Ituano e se aproxima do acesso à Série A do Brasileirão

O Santos está cada vez mais próximo de retornar à elite do futebol. Nesta segunda-feira, o Peixe venceu o Ituano por 2 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Serginho e Guilherme marcaram os gols.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança, agora com 62 pontos, oito a mais que o Ceará, primeiro time fora do G4. Tem 12 pontos em disputa (quatro jogos) até o final do torneio. O Galo de Itu, por sua vez, está em 18º, com 34. Confira a tabela atualizada clicando AQUI.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16h30 (de Brasília). Na segunda, às 21 horas, o Ituano recebe o CRB.

O jogo

Os visitantes até tentaram tomar as rédeas do embate no começo, mas quem chegou ao ataque pela primeira vez foram os mandantes. Com seis minutos, Thonny Anderson foi acionado na entrada da área, limpou a marcação e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave.

O Alvinegro Praiano tentou responder aos 12. Giuliano roubou a bola no campo de ataque e serviu Guilherme. O atacante costurou para o meio, mas finalizou mal e isolou.

Já aos 17, a rede balançou. Wendel Silva dominou pela esquerda e deixou para Guilherme, que deu ótimo passe para Serginho. Cara a cara com o goleiro, o meia não desperdiçou e colocou o time de Fábio Carille na frente.

Dez minutos depois, quase saiu mais um. Guilherme disparou pela esquerda, cortou para o meio e chutou rasteiro para a defesa de Jefferson Paulino. Na sequência, foi a vez de Escobar tentar e parar no arqueiro.

2º tempo



Na volta do intervalo, o Santos ampliou. Com seis minutos, Serginho roubou a bola já no campo de ataque e achou Wendel Silva livre. O atacante carregou até a área e deixou na medida para Guilherme, que concluiu na saída do goleiro e correu para o abraço.

O Ituano respondeu aos 14. Vinícius Paiva foi acionado na direita e soltou o pé. Atento, Diógenes fez boa intervenção.

A partir de então, o jogo caiu bem de rendimento. O Peixe passou a controlar o resultado e chegou perto do terceiro aos 30. Otero cruzou na medida e Gil cabeceou no travessão.

Nos minutos finais, a equipe de Fábio Carille trocou passes até confirmar a tranquila vitória no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA



ITUANO 0 X 2 SANTOS

Local: estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)



Data: 28 de outubro de 2024 (segunda-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (MASTER/SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (AB/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (AB/SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)



Cartões amarelos: Thonny Anderson José Aldo, Claudinho (Ituano); Serginho (Santos)

GOLS: Serginho, aos 17 do 1ºT, Guilherme, aos 6 do 2ºT (Santos)

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier (Miqueias), Vinícius Prado e Yann Rolim (Neto Berola); Bruno Xavier (Leozinho), Vinícius Paiva (João Carlos) e Thonny Anderson.



Técnico: Chico Elias

SANTOS: Diógenes; Hayner (Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry), Diego Pituca, Giuliano (Otero) e Serginho (Willian Bigode), Guilherme e Wendel Silva (Furch).



Técnico: Fábio Carille