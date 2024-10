Manchester United considera retorno de Ole Gunnar Solskjaer, diz jornal

Depois de anunciar a demissão de Erik Ten Hag, na manhã desta segunda-feira, o Manchester United iniciou a busca por um novo treinador. Por questões financeiras, o clube pode apostar no retorno do ex-jogador Ole Gunnar Solskjaer, que antecedeu o holandês no comando da equipe e está livre no mercado, de acordo com informações do jornal britânico Daily Mail.

Com a quebra de contrato, Ten Hag deve custar ao Manchester United cerca de R$ 125 milhões. Por isso, a diretoria planeja contratar um substituto desempregado, que esteja livre para assinar. Recentemente, Solskjaer admitiu que aceitaria retornar ao cargo que ocupou entre 2018 e 2021.

"Se sua família precisa de você, é claro que eles ajudarão. Eu diria sim qualquer dia da semana. Parece errado sentar e falar sobre empregos que outras pessoas têm. Mas é claro que sim", disse o treinador no último mês de setembro ao canal norueguês NRK.

Ídolo do Manchester United como jogador, onde disputou 366 jogos e marcou 126 gols, Solskjaer assumiu o comando técnico da equipe, ainda como interino, em dezembro de 2018, depois da demissão de José Mourinho. O norueguês permaneceu como treinador até novembro de 2021, quando foi mandado embora e substituído por Ten Hag. Nesse período, dirigiu o clube em 168 partidas e não conquistou nenhum título. Sua melhor temporada foi em 2020/21, quando terminou na 2ª posição no Campeonato Inglês e ficou com o vice-campeonato da Liga Europa.

Com 11 pontos conquistados, o Manchester United ocupa apenas a 14ª colocação no Inglês, com somente três vitórias em nove jogos. Sob o comando do interino Ruud van Nistelrooy, a equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Leicester City, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, em Old Trafford.