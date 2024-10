Santos vence Ituano em noite de Serginho e pode subir na próxima rodada

O Santos está cada vez mais próximo do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o Ituano por 2 a 0 nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B, no Novelli Júnior, e pode garantir o acesso já no final de semana.

Serginho foi o nome da vitória santista em Itu. O atacante fez o gol que abriu o placar e participou do lance do segundo, marcado por Guilherme.

O Santos chegou aos 62 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança da Série B. O Ituano, por outro lado, segue com 34 e é o 18° colocado, com dois pontos de diferença para o CRB, primeiro time fora do Z4.

O time comandado por Fábio Carille pode subir na próxima rodada. O Peixe precisa vencer o Vila Nova na Vila Belmiro no próximo sábado (2), às 16h30 (de Brasília), e torcer por um tropeço do Ceará, em casa, contra o Avaí no dia seguinte. Se não triunfar, a equipe paulista terá de esperar, pelo menos, mais uma rodada.

Como foi o jogo

O Santos foi a campo com: Diógenes; Hayner, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva. O Ituano teve como titulares: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Xavier, Yann Rolim e José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.

O jogo começou movimentado no Novelli Júnior. O Santos foi mais perigoso, mas o Ituano não deixou barato e conseguiu responder com boas chegadas e que levaram perigo ao gol defendido por Diógenes.

O domínio do Santos começou a aparecer justamente quando a equipe saiu na frente aos 18 minutos. Os comandados de Fábio Carille criaram boa jogada pelo lado esquerdo, e Guilherme encontrou Serginho no meio da área. O atacante aproveitou erro de Guilherme Lazaroni e tocou na saída de Jefferson Paulino para abrir o placar.

Serginho comemora gol marcado pelo Santos contra o Ituano pelo Brasileirão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

O Santos pressionou em busca do segundo, mas parou nos erros e levou sustos. O Peixe teve chances claras de aumentar a vantagem, porém Jefferson Paulino fez boas defesas quando preciso e manteve o Ituano na partida. A equipe do interior tentou uma pressão na reta final do primeiro tempo e até assustou Diógenes, mas nada que fosse suficiente para levar o empate para os vestiários.

Um erro da defesa do Ituano custou caro no começo do segundo tempo. Claudinho demorou a dar um chutão, e Serginho conseguiu travar. A bola sobrou com Wendel Silva, que rolou para Guilherme. O camisa 11 bateu rasteiro e viu a bola passar por baixo de Jefferson Paulino antes de entrar.

O ritmo do jogo diminuiu após o segundo gol do Santos, que ainda acertou a trave. As duas equipes passaram a ocupar mais o meio de campo e acabaram criando poucas chances de gol. Na melhor delas, o Peixe quase fez o terceiro com Gil, que completou cruzamento de Otero e acertou o travessão.