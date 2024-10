Ganhador da Bola de Ouro 2024 hoje: veja lista atualizada de premiados

Do UOL, em São Paulo

A Bola de Ouro 2024 será entregue ao melhor jogador do mundo nesta segunda-feira (28). A cerimônia começou às 16h (de Brasília), em Paris, na França. A transmissão ao vivo é realizada por TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Veja abaixo o ranking dos vencedores divulgados até o momento (em atualização):

5º - Erling Haaland (Manchester City/ Noruega)

6º - Kylian Mbappé (PSG-Real Madrid/ França)

7º - Lautaro Martinez (Inter de Milão/ Argentina)

8º - Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

9º - Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

10º - Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

11º - Foden (Manchester City/Inglaterra)

12º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

13º - Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha)

14º - Lookman (Atalanta/Nigéria)

15º - Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

16º - Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

17º - Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18º - Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19º - Odegaard (Arsenal/Noruega)

20º - Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

21º - Saka (Arsenal/Inglaterra)

22º - Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23º - Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24º - Saliba (Arsenal/França)

25º - Palmer (Chelsea/Inglaterra)

26º - Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27º - Vitinha (PSG/Portugal)

28º - Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29º - Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia) -- 29º: Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)

Vini Jr. (Real Madrid) e Rodri (Manchester City) são os favoritos para o primeiro lugar. O camisa 7 foi o destaque do Real Madrid no título da Champions League na temporada passada, marcando inclusive um gol na final contra o Dortmund. O espanhol, por outro lado, se destacou na campanha da Premier League e na Eurocopa 2024.

Se vencer o prêmio, Vini quebrará um jejum de 17 anos do Brasil. O último brasileiro a vencer a disputa foi Kaká, em 2007, quando desbancou Messi e Cristiano Ronaldo.

Bola de Ouro 2024