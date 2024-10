Sem Yuri Alberto, veja as opções de Ramón Díaz para o ataque contra o Cuiabá

O Corinthians enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Timão não poderá ter seu jogador mais decisivo na temporada: Yuri Alberto.

O camisa 9 do Corinthians está fora da partida contra o Cuiabá por acúmulo de cartões amarelos. Yuri Alberto cumprirá suspensão automática e só voltará a ficar à disposição no Campeonato Brasileiro para o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro.

Sem Yuri Alberto para esse jogo, o técnico Ramón Díaz tem três opções para formar a dupla de ataque com Memphis Depay: Ángel Romero, Talles Magno e Pedro Raul.

Ángel Romero desponta como favorito para formar a dupla de ataque com Memphis Depay por ser o jogador que vinha atuando como titular no período em que o holandês ainda não reunia condições físicas para atuar 90 minutos.

Romero também é o vice-artilheiro do Corinthians na atual temporada e acostumado a aparecer em momentos decisivos. Já são 16 gols marcados em 2024, ficando atrás somente de Yuri Alberto, que tem 23.

Talles Magno, por sua vez, pode ser o "fato novo" que falta ao Corinthians. Em 11 jogos, o reforço alvinegro já marcou três gols e deu outras três assistências, se colocando como uma boa opção para o setor ofensivo e indicando que pode fazer frente a nomes com mais história no clube, caso do próprio Romero.

Pedro Raul é quem corre por fora. O centroavante não vem recebendo muitas oportunidades do técnico Ramón Diaz. A última vez que entrou em campo foi há mais de um mês, na partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, em que foi acionado já nos minutos finais. Portanto, é pouco provável que ele seja o escolhido para substituir Yuri Alberto em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.